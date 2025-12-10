باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر ورونیکا نوداخینا، متخصص غدد درون‌ریز و بهداشت عمومی، خاطرنشان می‌کند که حفظ سلامت و خلق و خوی خوب، به ویژه در ماه‌های زمستان، بسیار مهم است.

او اضافه کرده است که ادویه‌ها به تقویت بدن و بهبود خلق و خو کمک می‌کنند و تأکید می‌کند که دارچین حاوی یک ضدعفونی‌کننده طبیعی و یک عامل ضد اضطراب است.

این پزشک توضیح می‌دهد: «سیستم ایمنی بدن به لطف عوامل زیادی، از جمله عناصر بیولوژیکی مهم فراوان در ادویه‌ها، عملکرد محافظتی خود را انجام می‌دهد. به عنوان مثال، زنجبیل حاوی منیزیم، کلسیم، فسفر و ویتامین‌های A، C و B کمپلکس است، به همین دلیل است که اغلب به عنوان درمانی برای سرماخوردگی شناخته می‌شود. دارچین حاوی روی و آهن است.»

نوداخینا می‌افزاید که دارچین همچنین حاوی ترکیب معطر اوژنول، یک ضدعفونی‌کننده طبیعی، و همچنین سینامال است که به عنوان یک عامل ضد اضطراب عمل می‌کند و خلق و خو را بهبود می‌بخشد. فلفل دلمه‌ای نیز حاوی آلکالوئید پیپرین است که برای هضم و جذب مواد مغذی مهم است.

نوداخینا توضیح داد که این ادویه‌ها را می‌توان به شراب بدون الکل تهیه شده از آب انگور یا چای اضافه کرد و آن را به یک نوشیدنی سالم و خوشمزه تبدیل کرد. او پیشنهاد کرد که برای افزایش طعم و فواید غذایی، دو برش پرتقال یا لیمو اضافه کنید.

