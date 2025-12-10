باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ ابراهیم مهرجو گفت: در یک سال اخیر روند رسیدگی به پروندههای کارگری در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف بهبود یافته و با برنامهریزیهای انجامشده، مدت رسیدگی از دورههای طولانی گذشته به ۳۵ روز رسیده است.
وی در تشریح عملکرد اداره کل اظهار داشت: سال گذشته حدود ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف استان بررسی شد و امسال نیز تاکنون نزدیک به ۱۷۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بهگفته مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، برای کاهش زمان رسیدگی، هیأتهای جدید در شهرستانهایی که فاقد هیأت فعال بودند ایجاد شده و در برخی شهرستانها تعداد هیأتها افزایش یافته است.
مهرجو با بیان اینکه ۱۲۸۰۰ کارگاه در سطح استان فعال است، افزود: هماکنون ۱۲ بازرس کار بر فعالیت کارگاهها نظارت دارند و برنامهریزی شده هر بازرس سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بازرسی انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به روند بازرسیهای استان خاطرنشان کرد: با تکمیل روند استخدامی، تا پایان سال چهار تا پنج بازرس جدید به مجموعه بازرسی استان اضافه شود.
مهرجو ساماندهی کارگران فصلی را از برنامههای مهم این اداره کل دانست و گفت: با هماهنگی شهرداریها، ایجاد فضاهای مناسب برای استقرار کارگران فصلی در سه شهرستان بزرگ استان در دست پیگیری است تا این افراد در محیطی ایمن و مجهز به خدمات اولیه ساماندهی شوند.
وی به فعالیت سامانه جستجوی کار اشاره کرد و افزود: در این سامانه کارفرما و جویای کار میتوانند بر اساس مهارت و نیاز، ثبتنام و از طریق دفاتر کاریابی، شغل متناسب پیدا کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نیز گفت: امسال در قالب جز ۷۱، جز ۷۲ و تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به استان ابلاغ شده که دبیری این تسهیلات بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی افزود: سهم هر شهرستان مشخص شده و تمام جلسات شهرستانی با حضور فرمانداران و دستگاههای پرداختکننده تسهیلات از جمله بنیاد علوی، بنیاد برکت، کمیته امداد، بسیج سازندگی، سازمان زندانها، بنیاد شهید و سایر نهادها برگزار شده است.
مهرجو با تأکید بر اینکه خط قرمز استان، جلوگیری از انحراف تسهیلات است، بیان کرد: نظارتهای میدانی و ادواری برای کنترل روند پرداخت و مصرف صحیح تسهیلات آغاز شده و تیمهای بازرسی در هماهنگی با فرمانداران فعال شدهاند.
وی میزان تعهد اشتغال استان را ۶۸۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: تاکنون ۴۲۲۱ فرصت شغلی معادل ۶۰ درصد تعهد در سامانه رصد ثبت شده است و با شروع پرداخت تسهیلات جدید، پیشبینی میشود تعهد اشتغال سالانه بهطور کامل محقق شود. تسهیلات اشتغال خرد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و تسهیلات کارفرمایی تا سقف ۵ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ملاقاتهای عمومی این اداره کل هر دوشنبه از صبح تا عصر برگزار میشود و معمولاً ۶۰ تا ۷۰ نفر از مردم برای طرح مسائل مربوط به اشتغال، اختلافات کارگری و کارفرمایی و سایر مشکلات مراجعه میکنند.