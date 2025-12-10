باشگاه خبرنگاران جوان - حرم پاک و مطهر امام علی (ع) در شهر نجف کشور عراق واقع شده است. هر ساله زائران بسیاری برای ادای احترام به ساحت مقدس امام اول شیعیان به سفرعتبات عالیات مشرف میشوند. قدم نهادن در این بارگاه ملکوتی فرصتی است تا با آرامش دل و تقویت ایمان از برکات آن بهرهمند شویم. شهروندخبرنگار ما که در واپسین روزهای فصل پاییز روانه این سفر معنوی شده؛ تصاویری از هوای مه آلود از حرم امام علی (ع) را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع:شهروندخبرنگار - عراق
