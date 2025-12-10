باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا علیمحمدی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، از اجرای عملیات گسترده امدادرسانی در پی بارشهای اخیر برف، کولاک و وقوع سیلاب در نقاط مختلف استان خبر داد.
وی با اشاره به حضور فوری و آمادهباش نجاتگران گفت:«در مجموع ۹ تیم امدادی شامل ۳۶ نجاتگر در مناطق مختلف استان بهصورت همزمان وارد عملیات شدند و در مدت ۶ ساعت به ۲۵۰ نفر حادثهدیده خدمات امدادی ارائه کردند.»
علیمحمدی با تشریح جزئیات عملیات افزود:«در این مأموریت، ۱۵ خودروی سبک گرفتار در برف و کولاک رهاسازی شد و همچنین عملیات تخلیه آب از ۳۹ واحد مسکونی توسط تیمهای عملیاتی هلالاحمر انجام گرفت.»
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی نجاتگران اظهار کرد:«نجاتگران هلالاحمر لرستان همچون همیشه با حضور بهموقع، تعهد و ازخودگذشتگی در کنار مردم بوده و در شرایط سخت جوی تمام توان خود را برای امدادرسانی بهکار گرفتهاند.»
منبع: جمعیت هلال احمر