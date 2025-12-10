مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: طی عملیاتی در مدت ۶ ساعت به ۲۵۰ نفر حادثه‌دیده خدمات‌رسانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، از اجرای عملیات گسترده امدادرسانی در پی بارش‌های اخیر برف، کولاک و وقوع سیلاب در نقاط مختلف استان خبر داد.

وی با اشاره به حضور فوری و آماده‌باش نجاتگران گفت:«در مجموع ۹ تیم امدادی شامل ۳۶ نجاتگر در مناطق مختلف استان به‌صورت هم‌زمان وارد عملیات شدند و در مدت ۶ ساعت به ۲۵۰ نفر حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه کردند.»

علی‌محمدی با تشریح جزئیات عملیات افزود:«در این مأموریت، ۱۵ خودروی سبک گرفتار در برف و کولاک رهاسازی شد و همچنین عملیات تخلیه آب از ۳۹ واحد مسکونی توسط تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر انجام گرفت.»

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نجاتگران اظهار کرد:«نجاتگران هلال‌احمر لرستان همچون همیشه با حضور به‌موقع، تعهد و ازخودگذشتگی در کنار مردم بوده و در شرایط سخت جوی تمام توان خود را برای امدادرسانی به‌کار گرفته‌اند.»

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: هلال احمر ، امدارسانی ، لرستان
خبرهای مرتبط
چرخساز:امدادرسانی به 4808 نفر در برف و کولاک 20 استان/ رهاسازی 1015 خودرو گرفتار در برف
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
نجات 2700 نفر در عملیات‌های امداد و نجات از ابتدای نوروز/ امدادرسانی به 56 هزار مسافر گرفتار
کرمان؛
برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه در کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین معلم سانحه رانندگی کوهدشت درگذشت
تمام محورهای مواصلاتی باز هستند / هشدار پلیس‌راه درباره بارش‌های پراکنده تا دوشنبه
آخرین اخبار
تمام محورهای مواصلاتی باز هستند / هشدار پلیس‌راه درباره بارش‌های پراکنده تا دوشنبه
دومین معلم سانحه رانندگی کوهدشت درگذشت
طغیان آبشار فصلی تاف در پلدختر + فیلم
آب‌گرفتگی چادر عشایر در منطقه‌ی چل‌هلوش پلدختر + فیلم
بارش شدید برف در شهر الیگودرز + فیلم
خروش خرم رود خرم آباد + فیلم
امدادرسانی به ۲۵۰ نفر در پی بارش شدید برف و وقوع سیلاب در لرستان
وقتی بارش‌ها تصویر تازه‌ای از افرینه می‌سازند + فیلم
بازگشت شکوهمند کشکان؛ رود خروشان دوباره جان گرفت + فیلم
کشف ۳۱۷ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۷۶ خرده‌فروش در لرستان
بارش برف راه ارتباطی ۷۰ روستای دلفان را بست
راه ارتباطی ۲هزار نفر در پلدختر بسته شد
وقوع سیل و انسداد محور پلدختر به چم‌گردله + فیلم
کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق در لرستان
بارش برف در گردنه گاماسیاب محور نورآباد–نهاوند + فیلم
ریزش کوه در جاده پلدختر خرم آباد و پل‌دختر اندیمشک
بارش برف در گردنه‌های لرستان/ بارندگی ادامه‌دار در محور‌های مواصلاتی
بارش نخستین برف پائیزی در دلفان + فیلم