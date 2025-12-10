رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: طبق بیان پیامبر اکرم(ص)، بهشت زیر پای مادران است و مادران و همسران شهدا مصداق واقعی این جایگاه رفیع‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا جنگ ۱۲ روزه  با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه مادران شهدا، اظهار کرد: هر اندازه در مسیر قدردانی از ایثار و فداکاری این عزیزان تلاش کنیم، باز هم حق این عظمت ادا نخواهد شد.

اوحدی با اشاره به دستاورد‌های ثبت‌شده در برخی شاخص‌های ملی گفت: امروز بر اساس ارزیابی شاخص‌های نیمه‌مرکزی، رتبه نخست کشور به ثبت رسیده است؛ افتخاری که در کنار آرامش، خیر و برکت الهی معنا می‌یابد و نشان‌دهنده حضور رحمت و مهربانی خداوند در زندگی اجتماعی ماست.

رئیس بنیاد شهید با تبیین جایگاه زن و مادر در منظومه معارف اسلامی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) نماد کامل مقام مادر و زن است. مادر بزرگ‌ترین مدرسه تربیتی در عالم خلقت محسوب می‌شود و هیچ پدیده‌ای در هستی با لطافت، عمق و تأثیرگذاری او قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به روایات تاریخی و فرمایشات پیامبر اکرم (ص) گفت: در قرآن، عالی‌ترین هدف برای انسان، رسیدن به کمال و انجام عمل صالح است و خداوند در برابر این مسیر، وعده بهشت را داده است.

اوحدی بیان کرد: شهدای عزیز ما مصداق کامل این وعده الهی هستند و عظمت کار مادران و همسران شهدا در این است که همان بهشتی که ما آن را در عرش تصور می‌کنیم، طبق بیان پیامبر اکرم (ص)، الجنة تحت أقدام الأمهات معرفی شده است.

اوحدی در پایان تأکید کرد: مادران، خواهران و همسران شهدا صاحبان واقعی این جایگاه رفیع‌اند و جامعه اسلامی باید همواره قدردان نقش بی‌بدیل آنان در تربیت انسان‌هایی باشد که مسیر کمال و عزت را برای کشور هموار کرده‌اند.

در پایان مراسم  از مادران و همسران شهدا جنگ ۱۲ روزه تجلیل شد.

 

