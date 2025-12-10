باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینما حقیقت در عصر پاییزی امروز -چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴- در سالن شماره ۹ پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

نیمی از سالن شماره ۹ پردیس ملت، میزبان هنرمندان، مستندسازان، مخاطبان و علاقه‌مندان داخلی و خارجی بود و مراسم افتتاحیه جشنواره نوزدهم با تاخیر ۵۰ دقیقه‌ای آغاز به کار کرد.

در ابتدای این مراسم موسیقی سرود ملی کشورمان طنین انداز و افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینما حقیقت آغاز شد.

در ادامه آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد و سپس موسیقی فیلم جشنواره نوزدهم پیش روی مخاطبان سینمایی به نمایش در آمد.

سپس مجری برنامه به معرفی بخش‌های مختلف جشنواره نوزدهم فیلم مستند سینماحقیقت پرداخت.

در ادامه از اعضای گروه مشاوران با حضور محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره سینماحقیقت، تقدیر شد.

محمد حمیدی مقدم گفت: این دوستان یک ماه شبانه روز فیلم دیدند، کار دقیقی انجام دادند، سه سال است تلاش می‌کنیم با کمک مشاوران، به انتخاب‌های بهتری برسیم. حدودا ۲۵ تا ۲۷ مشاور دبیر در انتخاب مجموعه رنگارنگ کمک کردند. یک ماه شبانه روز فیلم دیدند و من از آنها ممنونم و فکر می‌کنم وظیفه داشتیم از این دوستان تقدیر کنیم. خیلی از دوستان سفر هستند و باید از این دوستان تقدیر می‌کردیم. حضور استاد حسین ترابی کنار ما مغتنم است و حضور بزرگان به ما انرژی می‌دهد.

وی بیان کرد: خوشحالم که در شب میلاد نورانی حضرت فاطمه (س)، روز زن و مادر نونزدهمین جشنواره سینما حقیقت را آغاز می‌کنیم. انسان می‌کوشد در این جهان سراسر بی عدالتی به مفهوم آزادی و صلح برسد. سینما حقیقت در عرصه سینمای مستند‌، سینمای منتقد، پرسشگر و مطالبه‌گر است و ما چقدر از مطالبه‌گری حرف می‌زنیم.

وی تاکید کرد: سینماحقیقت نوزدهم در شرایطی آغاز می‌شود که ما تلاش کردیم بازتاب تحول‌ها و دگرگونی‌ها باشیم. سینما حقیقت اولین رویداد مستند پس از جنگ ۱۲ روزه است. سینما حقیقت تلاش می‌کند از تاریخ بگوید و هویت فردا را بسازد، فردایی که نسل آینده است.

وی افزود: در دو سال گذشته به احترام مادران و کودکان غزه به آن‌ها ادای دین کردیم و فراموش نکردیم که سینمای مستند، سینمای خاموشی نیست و به همه مادران ایران به ویژه مادران شهیدی که در ایران، غزه، لبنان جان باختند، احترام می‌گذاریم.

در ادامه رشید مشعراوی، فیلمساز غزه بیان کرد: بسیار خوشحالم در میان شما هستم و احساس می‌کنم در دل شما هستم. من از دوسداران سینمای مستند هستم و درست است که در مکان‌های مختلف دنیا ده‌ها فیلم من به نمایش درآمده اما برخی از آثار مستندم هنوز نمایش داده نشده است.

وی ادامه داد: اهمیت فیلم‌های ما در غزه این است که اعداد فیلم‌های غزه را به افراد تغییر دادیم‌. صدها و هزاران نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند اما سینمای مستند این اعداد را به خانواده‌ و نفراتی تبدیل کرد که از زندگی محروم شدند. فیلم مستند در فلسطین به ما کمک کرده است که فراموش نشویم، تاریخ‌مان را حفظ کنیم و به نسل‌های بعدی نشان دهیم.

وی افزود: از جشنواره و دبیر جشنواره تشکر می‌کنم. در ابتدا از دعوتشان تشکر می‌کنم و سپس برای بخش غزه از دبیر جشنواره متشکرم که آثار مربوط به ما را به نمایش می‌گذارند. تولید مشترکی با مرکز مستند داشتیم و همیشه آقای حمیدی مقدم با ما تماس می‌گرفت و می‌گفتند در کنار ما هستند که خداراشکر بالاخره تولید مشترک انجام شد. این تولید مشترک شروع خوبی برای ما است، چراکه این مشترکات نه فقط در سینما بلکه نتیجه ما طی این جنگ‌ها است.

در ادامه از عوامل فیلم نامش زن که درباره جنگ ۱۲ روزه با موضوع شیرخوارگاه آمنه و شیرخوارگاه شبیر است، تقدیر شد.

کارگردان مستند نامش زن بیان کرد: نامش زن، یک اثر ضد جنگ است و درون مایه فیلم این است که زنان ایرانی سرشار از مقاومت و عشق ایرانی هستند که در جنگ خاموش و حتی کمرنگ هم نشد. به تمام زنانی که در شبیر دیدم افتخار می‌کنم.

وی تاکید کرد: صمیمانه از مرکز گسترش سینمای مستند قدردانم که برای تولید این اثر به بنده کمک کردند.

سپس به طور رسمی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینماحقیقت با نمایش فیلم مستند نامش زن افتتاح شد.