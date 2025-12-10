باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آماده سازی حرم رضوی برای میلاد حضرت زهرا (س) + فیلم

تصاویری از آماده‌سازی حرم امام رضا (ع) برای میلاد حضرت زهرا (س) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها، خادمان بارگاه امام هشتم آماده سازی حرم رضوی را آغاز کردند.

 

