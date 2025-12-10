معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت پژوهش‌های کاربردی برای حل مشکلات کشور در کنار وظیفه تولید علم تأکید کرد و گفت: ارتباط بخش‌های علمی و پژوهشی با نهاد‌های برنامه‌ریزی کشور برقرار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در سومین جلسه بررسی راهکار‌های ارتقای علم و فناوری کشور که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد، با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی راهبرد دولت چهاردهم است که باید چالش‌ها و مسائل کشور از جمله ناترازی‌ها را شناسایی و راهکار‌های حل آنان را به دولت ارائه کنند، گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای ارزیابی موانع و بی‌توجهی‌ها به امر پژوهش در کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن برشمردن ویژگی‌های اساتید برجسته و جوانان نخبه ایرانی تأکید کرد: وضعیت حقوق و دستمزد جامعه علمی از بسیاری بخش‌های دولت پایین‌تر است، اما اساتید برجسته ایرانی که بهترین دانشگاه‌های جهان پذیرای آنان هستند، به دلیل علاقه خود به توسعه علم و فناوری کشور مشغول تدریس به جوانان دانشجو و توسعه علم و پژوهش در داخل هستند.

عارف با تأکید بر اهمیت پژوهش‌های کاربردی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تا دهه ۷۰ شمسی روند تولید علمی بر مبنای ارائه مقالات بود، اما امروز باید دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی به سمت تشویق پژوهشگران برای پژوهش‌های کاربردی و حل ناترازی‌ها حرکت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید در کنار توجه به گسترش مرز‌های دانش و تولید علم و همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص مرجعیت علمی، حل مشکلات کشور را به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سپرد و ارتباط بخش‌های علمی و پژوهشی با نهاد‌های برنامه‌ریزی کشور برقرار شود.

عارف با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور و به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی جز توجه به توسعه علم و فناوری به ویژه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته از طریق دانشگاه و مراکز علمی و پژوهش نداریم، گفت: در گذشته از توجه به قشری که نقش کلیدی در توسعه علم و حل مشکلات کشور دارند غفلت کردیم.

وی با تأکید بر ضرورت حل مشکلات مسکن، معیشتی و دریافت حقوق و دستمزد اساتید خاطرنشان کرد: موظف هستیم نیاز‌های زندگی و تأمین امکانات و تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی اساتید به ویژه اساتید جوان را برای ماندگاری آنان تأمین کنیم تا بتوانند بدون دغدغه به امور علمی و پژوهشی خود بپردازند چراکه یکی از لازمه‌های رسیدن به مرجعیت علمی حل مشکلات معیشتی، حقوق و دستمزد و مسکن اساتید است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: تمام بخش‌های دولت یک صدا شدند تا کسی جرات نگاه به یک وجب از خاک کشور را نداشته باشد. جوانان برجسته پژوهشگری در کشور داریم که با نگاه به آنان انرژی مضاعف برای حرکت رو به جلو می‌گیریم.

عارف در ادامه با اشاره به وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری کلان فرهنگی و امور دانشگاهی تأکید کرد: نباید برخی از بخش‌ها در امور دانشگاه‌ها دخالت کنند چرا که هیچ بخشی قیم دانشگاه‌ها نیست و باید برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شود که در این راستا مصوباتی که بار مالی و اجرایی دارند به دانشگاه‌ها واگذار شود.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه با بیان اینکه در ۵۰ سالی که مراسم ۱۶ آذر دانشگاه‌ها را مشاهده کردم، مراسم سال جاری یکی از بهترین مراسم‌های روز دانشجو بود، از تدابیر صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای برگزاری باشکوه روز ۱۶ آذر قدردانی کرد و گفت: دانشجویان بدون حضور نیرو‌های امنیتی و در یک فضای تعاملی مسائل خود را مطرح کردند و مراسم سال جاری نشان داد که حال و وضعیت دانشگاه‌ها در شرایط خوبی قرار دارد.

همچنین در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نمایندگان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، در خصوص برنامه‌های دولت برای حل مشکلات مسکن، معیشتی و حقوق و دستمزد اساتید تصمیم گیری شد.

در ادامه گزارش اجمالی از عملکرد یک ساله مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد. همچنین در خصوص تسهیل و بویژه افزایش تعداد رفت و آمد‌های نخبگان و اساتیدی که قصد بازگشت به کشور دارند، بحث و تبادل نظر شد.

ارائه «بسته حمایتی طرح نیل به مرجعیت علمی» و اثرات آن بر جامعه علمی کشور از جمله حل مشکلات علمی، افزایش ارتباطات صنعت، کشاورزی و خدمات با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، هدف‌گیری برترین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات علمی، افزایش ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی، مقابله با مهاجرت نخبگان، جهت دهی به پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و تجهیز، بازسازی و فعال سازی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی از دیگر دستور کار‌های این جلسه بود که در خصوص آن تصمیم‌گیری شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: محمدرضا عارف ، دانشگاه
