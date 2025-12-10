میدری گفت: توسعه درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار به تصویب رسیده و با انتخاب مشاور، اقدامات مربوط به اجرای این طرح آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار در گفت‌وگو با خبرنگاران، بیان کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با استانداری سمنان و پیگیری‌های نماینده شهرستان‌های گرمسار و آرادان، برنامه بازدید از سه مرکز درمانی در ایوانکی و گرمسار انجام شد و توسعه درمانگاه گرمسار با سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی تصویب شده است.

وی اضافه کرد: مشاوران این طرح انتخاب شده‌اند و برنامه‌های توسعه در حال بررسی است و در خصوص سایر مراکز درمانی، از جمله درمانگاه ایوانکی و بیمارستان قبلی این شهرستان، مذاکرات بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و مسوولان استان ادامه دارد و هنوز این بخش‌ها نهایی نشده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های صنعتی موجود در منطقه می‌تواند در روند اجرای طرح‌های درمانی کمک‌کننده باشد، گفت: صنایع منطقه و مجموعه‌هایی که امکان مشارکت دارند، می‌توانند مانند خیران در توسعه خدمات درمانی ورود کنند.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود با مشارکت این ظرفیت‌ها، موضوع بیمارستان ایوانکی نیز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی دنبال شود.

میدری افزود: موضوع احداث بیمارستان جدید در این منطقه هنوز به تصویب نرسیده اما بررسی‌های کارشناسی آن در حال انجام است و با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و جمعیت کارگری موجود، ارایه خدمات درمانی در این منطقه وظیفه سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های درمانی حوزه تامین اجتماعی در کشور گفت: حوزه تامین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های بیمه‌شدگان در کشور است و مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخش گسترده است و رییس‌جمهور نیز برای توسعه خدمات درمانی، به‌ویژه برای بازنشستگان، انتظارات و تاکیدات جدی دارد.

وی تاکید کرد: در سال جاری بهره برداری ۳۲ مرکز درمانی در کشور توسط سازمان تامین اجتماعی آغاز به کار کرده یا عملیات ساخت آن‌ها آغاز شده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود یک دهه است که تمرکز سازمان تامین اجتماعی بر راه‌اندازی درمانگاه‌های عمومی و تخصصی قرار دارد، گفت: به دلیل مشکلات موجود، امکان ورود گسترده به ساخت بیمارستان‌ها فراهم نبوده است.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی و بررسی مدل‌های مشارکتی برای طرح‌های جدید، از جمله برنامه‌های اصلی تامین اجتماعی است و اکنون مدل مشارکتی پیشنهادی مهندس عربی برای تکمیل طرح‌های درمانی این منطقه در حال بررسی قرار دارد.

برچسب ها: وزیر کار ، تامین اجتماعی
خبرهای مرتبط
وزیرکار وارد شیراز شد
آخرین اخبار از افزایش حقوق بازنشستگان
لرستان؛
40میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توسعه خدمات درمانی تامین اجتماعی در گرمسار شتاب می‌گیرد
آخرین اخبار
توسعه خدمات درمانی تامین اجتماعی در گرمسار شتاب می‌گیرد