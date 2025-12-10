میدری گفت: توسعه درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار به تصویب رسیده و با انتخاب مشاور، اقدامات مربوط به اجرای این طرح آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار در گفت‌وگو با خبرنگاران، بیان کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با استانداری سمنان و پیگیری‌های نماینده شهرستان‌های گرمسار و آرادان، برنامه بازدید از سه مرکز درمانی در ایوانکی و گرمسار انجام شد و توسعه درمانگاه گرمسار با سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی تصویب شده است.

وی اضافه کرد: مشاوران این طرح انتخاب شده‌اند و برنامه‌های توسعه در حال بررسی است و در خصوص سایر مراکز درمانی، از جمله درمانگاه ایوانکی و بیمارستان قبلی این شهرستان، مذاکرات بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و مسوولان استان ادامه دارد و هنوز این بخش‌ها نهایی نشده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های صنعتی موجود در منطقه می‌تواند در روند اجرای طرح‌های درمانی کمک‌کننده باشد، گفت: صنایع منطقه و مجموعه‌هایی که امکان مشارکت دارند، می‌توانند مانند خیران در توسعه خدمات درمانی ورود کنند.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود با مشارکت این ظرفیت‌ها، موضوع بیمارستان ایوانکی نیز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی دنبال شود.

میدری افزود: موضوع احداث بیمارستان جدید در این منطقه هنوز به تصویب نرسیده اما بررسی‌های کارشناسی آن در حال انجام است و با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و جمعیت کارگری موجود، ارایه خدمات درمانی در این منطقه وظیفه سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های درمانی حوزه تامین اجتماعی در کشور گفت: حوزه تامین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های بیمه‌شدگان در کشور است و مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخش گسترده است و رییس‌جمهور نیز برای توسعه خدمات درمانی، به‌ویژه برای بازنشستگان، انتظارات و تاکیدات جدی دارد.

وی تاکید کرد: در سال جاری بهره برداری ۳۲ مرکز درمانی در کشور توسط سازمان تامین اجتماعی آغاز به کار کرده یا عملیات ساخت آن‌ها آغاز شده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود یک دهه است که تمرکز سازمان تامین اجتماعی بر راه‌اندازی درمانگاه‌های عمومی و تخصصی قرار دارد، گفت: به دلیل مشکلات موجود، امکان ورود گسترده به ساخت بیمارستان‌ها فراهم نبوده است.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی و بررسی مدل‌های مشارکتی برای طرح‌های جدید، از جمله برنامه‌های اصلی تامین اجتماعی است و اکنون مدل مشارکتی پیشنهادی مهندس عربی برای تکمیل طرح‌های درمانی این منطقه در حال بررسی قرار دارد.