صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال و میانگین سن فعلی حقوق‌بگیران ۶۵ سال است و در یک سال گذشته تعداد حقوق‌بگیران ۲.۶ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری فصلنامه آماری تابستان ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

این فصلنامه که اکنون روی سایت رسمی صندوق به نشانی cspf.ir قرار دارد، حاوی آمار دقیق و تحلیلی از وضعیت حقوق‌بگیران، کسورپردازان و خدمات رفاهی بوده و نشان‌دهنده چالش‌هایی مانند کاهش ضریب پشتیبانی در این صندوق است.

افزایش ۲.۶ درصدی حقوق‌بگیران صندوق

بر اساس آمار منتشر شده در این فصلنامه، تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۵۴ نفر رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۲.۶ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۲۱ نفر بازنشسته، ۱۳هزار و ۲۷۵ نفر ازکارافتاده، ۶۱ هزار و ۸۰۴ نفر شاغل متوفی و ۲۹۵ هزار و ۵۵۴ نفر بازنشسته متوفی هستند.

یکی از شاخص‌های کلیدی این گزارش، ضریب پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوق‌بگیران) است که به ۰.۴۴ رسیده و نشان‌دهنده یکی از عوامل مهم چالش پایداری صندوق است. ریشه اصلی کاهش این شاخص، محدود شدن استخدام‌های دولتی و کاهش ورود نسل جدید کارکنان (کسورپردازان) به صندوق است. تعداد کسورپردازان تا پایان تابستان ۱۴۰۴ به ۷۷۶ هزار و ۳۵۹ نفر کاهش یافته که نسبت به سال‌های قبل روند نزولی را نشان می‌دهد.

از نظر توزیع جغرافیایی، استان تهران با ۳۳۹ هزار و ۲۲۲ حقوق‌بگیر بیشترین سهم را دارد. استان‌های خراسان رضوی (۱۴۰ هزار و ۳۰۱ نفر) و اصفهان (۱۲۰ هزار و ۸۷۵ نفر) نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان ایلام با ۱۵ هزار و ۵۹۶ نفر کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

۶۵ درصد حقوق‌بگیران مرد هستند/ میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال

در بخش جنسیتی، ۶۵ درصد حقوق‌بگیران مرد (یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۸۸ نفر) و ۳۵ درصد زن (۶۲۴ هزار و ۵۶۶ نفر) هستند.

میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال، میانگین سن فعلی حقوق‌بگیران ۶۵ سال، میانگین مدت پرداخت حقوق ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت ۲۸ سال گزارش شده است. نرخ جایگزینی حقوق نیز ۹۹ درصد اعلام شده، به این معنا که به طور متوسط ۹۹ درصد آخرین حقوق مشمول کسور زمان اشتغال، به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.

از نظر توزیع مدرک تحصیلی، ۳۱.۴۰ درصد حقوق‌بگیران دارای مدرک لیسانس هستند که بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که تنها ۱.۶۵ درصد مدرک دکترا دارند.

وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۷۷۷ حقوق‌بگیر (۶۴.۱۲ درصد کل) بزرگ‌ترین دستگاه مشترک صندوق است.

در حوزه خدمات رفاهی، در ۶ماهه اول امسال، بیش از یک میلیون و ۳۳هزار نفر از بیمه تکمیلی درمان استفاده کرده‌اند. همچنین، ۱۴۳هزار و ۹۹۵ وام ضروری، ۳۱ هزار و ۳۳ وام ازدواج فرزندان و ۹۴۰ وام حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی ارشد و دکترا پرداخت شده است. در مجموع، نرخ نفوذ خدمات صندوق به ۵ درصد جمعیت کشور رسیده است.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

برچسب ها: صندوق بازنشستگی کشوری ، سن بازنشستگی
خبرهای مرتبط
زنان ۷ سال کمتر از مردان سابقه «بیمه‌پردازی» دارند
پرداخت همزمان وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی و وام «حَمپاد» برای بازنشستگان کشوری مشمول
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
واریز هدیه ۴ میلیونی به مناسبت شب یلدا؛ ترفند جدید کلاهبرداران سایبری
دستگیری ۳ عضو باند سرقت ۱۵ میلیاردی منزل در شمال تهران
تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پایتخت
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست
اعمال قانون یک میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در ۸ ماه
توضیح استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی
باران حریف آلودگی هوای تهران نشد
اعلام محدودیت‌های ویژه ترافیکی آخر هفته در محور‌های شمالی
انتقاد تند زاکانی از تصمیم کارگروه اضطرار برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد
آخرین اخبار
میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال است
موحدی: انتخابات ۱۴۰۵ در بستر امنیت و مشارکت گسترده برگزار خواهد شد
ریشه مشکلات اقتصادی کشور؛ از ساختار نامتوازن نظام مالیاتی تا عدم هدایت صحیح نقدینگی
انتقاد تند زاکانی از تصمیم کارگروه اضطرار برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد
اکران ۱۵۱ سازه شهری در پایتخت برای روز زن و میلاد حضرت زهرا (س)
اطلاعات نسخه‌های الکترونیک در دسترس بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است
بنیاد امور بیماری‌های خاص به مطالبات بیماران پروانه‌ای پاسخی نمی دهد
«نگار آسمانی» به فرهنگسرا‌های پایتخت می‌آید
تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پایتخت
توجه به روایت‌گری زندگی شهدا به ویژه شهدای نخبه علمی
دستور جلب مجدد ۷ محکوم متواری پرونده چای دبش صادر شد
توضیح استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
۵ استان درگیر سیل، آبگرفتگی و کولاک شدند/ امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۲ هزار نفر
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست
دستگیری ۳ عضو باند سرقت ۱۵ میلیاردی منزل در شمال تهران
اعمال قانون یک میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در ۸ ماه
آخرین وضعیت پروژه‌ باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)/ ساخت پروژه باغ وزیری در گلابدره آغاز شد
واریز هدیه ۴ میلیونی به مناسبت شب یلدا؛ ترفند جدید کلاهبرداران سایبری
فاطمه و زهرا بیشترین فراوانی نام‌های دختران ایرانی را دارند
اعلام محدودیت‌های ویژه ترافیکی آخر هفته در محور‌های شمالی
ترافیک پر حجم در بزرگراه‌های تهران همزمان با بارش باران
باران حریف آلودگی هوای تهران نشد
ویژگی‌های شخصیتی نسل آلفا + فیلم
اجرای زوج و فرد از درب منازل فردا در تهران
اتوبوس و مترو در روز ولادت حضرت زهرا (س) برای بانوان پایتخت رایگان شد
آمار نام‌نویسی قطعی حج تمتع از ۶۲ هزار نفر گذشت
علم بدون ایمان، رژیم صهیونیستی را تبدیل به نخبه آدم‌کشی در دنیا کرده است
طرح «خانه ریز» شهرداری تهران در هاله‌ای از ابهام؛ اعضای شورا هم بی‌خبرند!
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است