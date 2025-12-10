باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری فصلنامه آماری تابستان ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

این فصلنامه که اکنون روی سایت رسمی صندوق به نشانی cspf.ir قرار دارد، حاوی آمار دقیق و تحلیلی از وضعیت حقوق‌بگیران، کسورپردازان و خدمات رفاهی بوده و نشان‌دهنده چالش‌هایی مانند کاهش ضریب پشتیبانی در این صندوق است.

افزایش ۲.۶ درصدی حقوق‌بگیران صندوق

بر اساس آمار منتشر شده در این فصلنامه، تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۵۴ نفر رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۲.۶ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۲۱ نفر بازنشسته، ۱۳هزار و ۲۷۵ نفر ازکارافتاده، ۶۱ هزار و ۸۰۴ نفر شاغل متوفی و ۲۹۵ هزار و ۵۵۴ نفر بازنشسته متوفی هستند.

یکی از شاخص‌های کلیدی این گزارش، ضریب پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوق‌بگیران) است که به ۰.۴۴ رسیده و نشان‌دهنده یکی از عوامل مهم چالش پایداری صندوق است. ریشه اصلی کاهش این شاخص، محدود شدن استخدام‌های دولتی و کاهش ورود نسل جدید کارکنان (کسورپردازان) به صندوق است. تعداد کسورپردازان تا پایان تابستان ۱۴۰۴ به ۷۷۶ هزار و ۳۵۹ نفر کاهش یافته که نسبت به سال‌های قبل روند نزولی را نشان می‌دهد.

از نظر توزیع جغرافیایی، استان تهران با ۳۳۹ هزار و ۲۲۲ حقوق‌بگیر بیشترین سهم را دارد. استان‌های خراسان رضوی (۱۴۰ هزار و ۳۰۱ نفر) و اصفهان (۱۲۰ هزار و ۸۷۵ نفر) نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان ایلام با ۱۵ هزار و ۵۹۶ نفر کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

۶۵ درصد حقوق‌بگیران مرد هستند/ میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال

در بخش جنسیتی، ۶۵ درصد حقوق‌بگیران مرد (یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۸۸ نفر) و ۳۵ درصد زن (۶۲۴ هزار و ۵۶۶ نفر) هستند.

میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال، میانگین سن فعلی حقوق‌بگیران ۶۵ سال، میانگین مدت پرداخت حقوق ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت ۲۸ سال گزارش شده است. نرخ جایگزینی حقوق نیز ۹۹ درصد اعلام شده، به این معنا که به طور متوسط ۹۹ درصد آخرین حقوق مشمول کسور زمان اشتغال، به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.

از نظر توزیع مدرک تحصیلی، ۳۱.۴۰ درصد حقوق‌بگیران دارای مدرک لیسانس هستند که بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که تنها ۱.۶۵ درصد مدرک دکترا دارند.

وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۷۷۷ حقوق‌بگیر (۶۴.۱۲ درصد کل) بزرگ‌ترین دستگاه مشترک صندوق است.

در حوزه خدمات رفاهی، در ۶ماهه اول امسال، بیش از یک میلیون و ۳۳هزار نفر از بیمه تکمیلی درمان استفاده کرده‌اند. همچنین، ۱۴۳هزار و ۹۹۵ وام ضروری، ۳۱ هزار و ۳۳ وام ازدواج فرزندان و ۹۴۰ وام حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی ارشد و دکترا پرداخت شده است. در مجموع، نرخ نفوذ خدمات صندوق به ۵ درصد جمعیت کشور رسیده است.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری