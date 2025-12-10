باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش‌های شدید و پی‌درپی روز‌های اخیر، سبب وقوع آب‌گرفتگی گسترده در چادر‌های عشایر ساکن منطقه‌ی چل‌هلوش پلدختر شده است. شدت بارش‌ها به حدی بوده که روان‌آب‌های سطحی به داخل محل استقرار عشایر نفوذ کرده و بخش قابل توجهی از چادرها، لوازم زندگی و تجهیزات ضروری آنان را در معرض آسیب جدی قرار داده است.

عشایر این منطقه که معمولاً برای گذران زندگی به شرایط طبیعی و چرای دام وابسته‌اند، اکنون با مشکلاتی فراتر از معمول روبه‌رو شده‌اند. سرما، رطوبت، گل‌ولای و نابودی بخشی از امکانات اولیه، روند زندگی روزمره‌ی خانواده‌ها را مختل کرده و حتی سلامت کودکان و سالمندان را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خانواده‌ها مجبور به جابه‌جایی موقت شده یا با ایجاد خاکریز و حفر مسیر‌های دست‌ساز تلاش کرده‌اند از ورود بیشتر آب به چادر‌های خود جلوگیری کنند.

این گزارش تصویری تنها گوشه‌ای از شرایط سخت و نگران‌کننده‌ای را که این خانواده‌ها تجربه می‌کنند، بازتاب می‌دهد؛ شرایطی که بار دیگر ضرورت رسیدگی فوری و حمایت جدی مسئولان محلی و استانی را یادآور می‌شود. تأمین امکانات اولیه، اسکان موقت ایمن و ارائه‌ی خدمات امدادی می‌تواند تا حدی از فشار‌های وارد شده بر این جامعه زحمت‌کش بکاهد و زمینه‌ی بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی را فراهم سازد.