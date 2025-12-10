سپاهان با ضربه دیدنی آرش رضاوند از سد آلومینیوم اراک گذشت و به صدر جدول لیگ بیست‌وپنجم بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی امام خمینی میزبان سپاهان بود. نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۴۹ نیمه دوم آرش رضاوند با شوتی سرکش و دیدنی دروازه آلومینیوم اراک را باز کرد تا سپاهان پیش بیفتند.

در ادامه تلاش‌های آلومینیوم اراک برای تساوی این بازی مثمرثمر واقع نشد و سپاهان با یک گل به پیروزی رسید. سپاهان با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد و مجددا به صدر جدول بازگشت.

آلومینیوم اراک نیز با  ۱۵ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، آلومینیوم اراک ، سپاهان
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال؛
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۴۳ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
سپاهان ۱
۰
۱۵
آخرین اخبار
