سپاهان با پیروزی مقابل آلومینیوم اراک مجددا به صدر جدول لیگ برتر فوتبال بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی امام خمینی میزبان سپاهان بود. نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۴۹ نیمه دوم آرش رضاوند با شوتی سرکش و دیدنی دروازه آلومینیوم اراک را باز کرد تا سپاهان پیش بیفتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه تلاش‌های آلومینیوم اراک برای تساوی این بازی مثمرثمر واقع نشد و سپاهان با یک گل به پیروزی رسید. سپاهان با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد و مجددا به صدر جدول بازگشت.

آلومینیوم اراک نیز با  ۱۵ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، آلومینیوم اراک ، سپاهان
خبرهای مرتبط
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال جریمه شدند
اوسمار:
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
رودنیل:
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
آخرین اخبار
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید
موی‌تای به فهرست بازی‌های مسترز ابوظبی ۲۰۲۶ اضافه شد
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
دنیامالی: نمی‌گذاریم کرسی ایران در مجامع جهانی خدشه‌دار شود/ به فیفا اعتراض کردیم
هت‌تریک طلایی پاراوزنه‌برداری با درخشش رشیدی
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
جدایی ماشاریپوف از استقلال به خاطر جام جهانی؟
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود
دو مدال طلای دختران وزنه‌بردار ایران در پاراآسیایی جوانان
۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال جریمه شدند
رافا مارکز سرمربی جدید تیم ملی مکزیک
خیز ارونوف برای یک رکورد
والیبال دانش آموزان جهان؛ صعود پسران ایران به جمع چهار تیم/ دختران باختند
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک