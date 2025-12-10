حماس می‌گوید تصویب بیش از ۷۶۰ واحد مسکونی غیرقانونی دیگر در کرانه باختری اشغالی نقض قوانین بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس می‌گوید تصویب بیش از ۷۶۰ واحد مسکونی غیرقانونی دیگر در کرانه باختری اشغالی، بخشی از تلاش اسرائیل برای «اعمال کنترل کامل» بر این منطقه است که نقض قوانین بین‌المللی است.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تصمیم استعماری و تصمیمات پیش از آن، تشدید خطرناکی را تشکیل می‌دهد. این امر سیاست ادامه‌دار اشغالگران در الحاق مرحله ای و تصرف سرزمین‌های فلسطینی را تأیید می‌کند و در خدمت پروژه آنها بر اساس آوارگی اجباری و ریشه‌کن کردن جمعیت بومی است.»

پیش از این بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفته بود که او موافقت نهایی خود را برای ساخت ۷۶۴ واحد مسکونی در سه شهرک اسرائیلی در کرانه باختری اعلام کرده است.

این شهرک‌ها طبق قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، غیرقانونی هستند که بیان می‌کند یک قدرت اشغالگر نمی‌تواند جمعیت خود را به سرزمینی که اشغال می‌کند، منتقل کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهرک سازی اسرائیل ، حماس
خبرهای مرتبط
مشعل: خلع سلاح، گرفتن روح فلسطینیان است
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالبدشکافی مصاحبه جنجالی سودانی با شبکه «الرابعه» عراق
کاخ سفید عبور از زلنسکی را کلید زد
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
لاذقیه میان جشن سقوط اسد و اعتصاب علویان
اسرائیل: جنگ با سوریه حتمی است
غفلت مرگبار واشنگتن در رقابت با چین
حمله زن صهیونیست به نتانیاهو: به دهه ۵۰ برگشته‌ایم
ترکیه و سوریه در آستانه حمله مشترک به قسد
گاردین: پیمان آکوس یک فریب بزرگ آمریکایی «با تمام قوا» است
ادعای ترامپ درباره وضعیت سلامتی خود
آخرین اخبار
حماس طرح‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرد
رهبران ائتلاف موافقان اوکراین روز پنجشنبه دیدار می‌کنند
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
۰٫۰۰۱ درصد جهان؛ ثروتمندتر از نیمی از بشریت
ترکیه و سوریه در آستانه حمله مشترک به قسد
تماس بین قاهره و واشنگتن برای غزه
کرملین: اولویت ما صلح است
آمریکا در لیست تهدید‌ علیه دانمارک قرار گرفت
کالبدشکافی مصاحبه جنجالی سودانی با شبکه «الرابعه» عراق
آمادگی روسیه برای مقابله با استقرار نیروی خارجی در اوکراین
حمله زن صهیونیست به نتانیاهو: به دهه ۵۰ برگشته‌ایم
آوارگی نزدیک به نیم میلیون نفر از تایلندی‌ها درپی درگیری با کامبوج
کاخ سفید عبور از زلنسکی را کلید زد
آمریکا ناتو را رها می‌کند؟
مشعل: خلع سلاح، گرفتن روح فلسطینیان است
ونزوئلا برای ۴ ماه ذخیره غذایی دارد
اسرائیل: جنگ با سوریه حتمی است
ادعای ترامپ درباره وضعیت سلامتی خود
دیدار امیر قطر با خنجر و الحلبوسی در دوحه
غفلت مرگبار واشنگتن در رقابت با چین
تیراندازی در دانشگاه کنتاکی و چاقوکشی در کارولینای شمالی
گاردین: پیمان آکوس یک فریب بزرگ آمریکایی «با تمام قوا» است
لاذقیه میان جشن سقوط اسد و اعتصاب علویان
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان