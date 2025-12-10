باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس میگوید تصویب بیش از ۷۶۰ واحد مسکونی غیرقانونی دیگر در کرانه باختری اشغالی، بخشی از تلاش اسرائیل برای «اعمال کنترل کامل» بر این منطقه است که نقض قوانین بینالمللی است.
حماس در بیانیهای اعلام کرد: «این تصمیم استعماری و تصمیمات پیش از آن، تشدید خطرناکی را تشکیل میدهد. این امر سیاست ادامهدار اشغالگران در الحاق مرحله ای و تصرف سرزمینهای فلسطینی را تأیید میکند و در خدمت پروژه آنها بر اساس آوارگی اجباری و ریشهکن کردن جمعیت بومی است.»
پیش از این بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفته بود که او موافقت نهایی خود را برای ساخت ۷۶۴ واحد مسکونی در سه شهرک اسرائیلی در کرانه باختری اعلام کرده است.
این شهرکها طبق قوانین بینالمللی، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، غیرقانونی هستند که بیان میکند یک قدرت اشغالگر نمیتواند جمعیت خود را به سرزمینی که اشغال میکند، منتقل کند.
منبع: الجزیره