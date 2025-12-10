بارش سنگین برف که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شده، اکنون سراسر شهر الیگودرز را در برف و سپیدی فرو برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کوچه‌ها و خیابان‌ها در مدت زمان کوتاهی پوشیده از لایه‌ای قابل توجه از برف شده و تردد وسایل نقلیه را با کندی و احتیاط همراه کرده است.

نیرو‌های خدمات شهری نیز از نخستین لحظات شروع بارش در حال فعالیت برای بازگشایی مسیر‌های اصلی و جلوگیری از انسداد جاده‌ها هستند، اما ادامه‌دار بودن بارش کار را برای آنان دشوارتر کرده است.

کارشناسان نسبت به افزایش لغزندگی و کاهش دید در مسیر‌های درون‌شهری و برون‌شهری هشدار داده‌اند و از شهروندان خواسته می‌شود تا در صورت نداشتن ضرورت، از سفر و رفت‌وآمد غیرضروری خودداری کنند.

با این حال، این بارش زمستانی جلوه‌ای زیبا و چشم‌نواز به شهر بخشیده و مناظر سفیدپوش الیگودرز حال‌وهوایی متفاوت و دلنشین برای شهروندان ایجاد کرده است.

برچسب ها: بارش برف ، لرستان
