چادرملو با پیروزی خانه از مقابل فجرسپاسی به رده چهارم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه خانگی پارس میزبان چادرملو اردکان بود. نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم تلاش‌های ۲ تیم برای زدن گل بیشتر شد تا اینکه در دقیقه ۶۱ سیروس صادقیان با ضربه سر دروازه فجر را باز کرد تا شاگردان پیروز قربانی در خانه عقب بیفتند.

در ادامه فجری‌ها که نمی‌خواستند در خانه شکست بخورند بر حملات خود افزودند تا در دقیقه ۷۲ امیرارسلان مطهری دروازه چادرملو را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

 ماریو اوتازو در دقیقه ۸۷ از روی نقطه پنالتی گل دوم را برای چادرملو به ثمر رساند.

در دقایق پایانی تلاش‌های فجری‌ها برای تساوی مجدد بازی منجر به گل نشد تا فجر در خانه ۲ - ۱ مغلوب چادرملو شود.

چادرملو با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و به رده چهارم جدول لیگ برتر صعود کرد. فجر نیز با ۱۵ امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفته است.

