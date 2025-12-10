باشگاه خبرنگاران جوان - حامد قادرمرزی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر روز چهارشنبه در همایش دهیاران استان بوشهر با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و برای صیانت از کرامت انسانی تأسیس شده است، اظهار کرد: این صندوق در سال ۱۳۸۳ پایه‌گذاری و از خردادماه ۱۳۸۴ عملیات اجرایی آن آغاز شد تا روستاییان در دوران پیری و ازکارافتادگی بدون وابستگی و نیاز به دیگران از حمایت برخوردار باشند.

وی افزود: سالخوردگی نباید معادل فقر و ناتوانی باشد. تولیدکنندگان بخش کشاورزی، نقش اول را در تأمین امنیت غذایی دارند و شایسته است از رفاه و حمایت پایدار بهره‌مند شوند.

معاون وزیر تعاون با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری مشترک دولت و مردم در این صندوق بیان کرد: سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت، برای آینده روستاییان در قالب بیمه اجتماعی هزینه و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ ۸۰هزار میلیارد ریال توسط مردم و ۱۶۰ هزار میلیارد ریال از طرف دولت تأمین می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده توجه حاکمیت به امنیت رفاهی جامعه روستایی است.

قادرمرزی ادامه داد: اختیاری بودن بیمه باعث شده برخی مناطق در جذب و پوشش افراد جامعه هدف عقب بمانند و این مسئله می‌تواند در آینده توزیع جغرافیایی رفاه را نامتوازن کرده و موجب تمرکز فقر در مناطق محروم شود.

وی وضعیت عضویت در صندوق را در استان بوشهر تشریح کرد و گفت: در کشور سه میلیون و ۴۰۰ هزار عضو ثبت شده‌اند که تنها حدود ۲۰ هزار نفر از ۳۴ هزار عضو بوشهری بیمه‌پرداز فعال هستند؛ با وجود حدود ۷۰ هزار نفر جامعه هدف ۱۸ تا ۵۰ سال، هنوز تا پوشش ۱۰۰ درصدی فاصله زیادی داریم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درباره مطالبه متناسب‌سازی مستمری نیز اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی مستمری‌ها به عنوان وظیفه دولت ابلاغ شده و پیگیری‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است؛ پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال دوم برنامه، جهش چشمگیری در افزایش مستمری‌ها صورت گیرد.

وی همچنین از برنامه دولت برای افزایش یارانه حق بیمه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات اولیه، یارانه بیمه برای اعضای صندوق در سال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد که نقش مهمی در جذب و توان مالی روستاییان خواهد داشت.

قادرمرزی تأکید کرد: هر فردی که تحت پوشش این صندوق قرار می‌گیرد، یک گام عملی در جهت کاهش فقر و تقویت عزت و کرامت انسانی در آینده برمی‌داریم.

معاون وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد: با همراهی دهیاران، شورا‌ها و مدیران محلی، بتوانیم پوشش بیمه‌ای روستاییان در استان بوشهر را به نقطه مطلوب رسانده و رفاه آینده ایران را با مشارکت مردم تضمین کنیم و روزی برسد که هیچ کشاورز و روستایی در دوران پیری، بدون حمایت نباشد.