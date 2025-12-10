هشدار نارنجی هواشناسی برای هرمزگان صادر شد 

باشگاه خبرنگاران جوان ، مهرداد حسنزاده با اشاره به صدور «هشدار نارنجی هواشناسی شماره ۱۰ و تداوم هشدار زرد شماره ۴۷ تا دوشنبه ۲۴ آذر، از مردم و مسافران درخواست کرد در روزهای آینده آماده مواجهه با شرایط جوی نامساعد باشند.
وی افزود: بر اساس این اخطاریه، سامانه بارشی از روز جمعه ۲۱ آذر در برخی نقاط استان تقویت شده و تا شنبه ۲۲ آذر ادامه خواهد داشت. این سامانه موجب رگبار باران، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظهای، رگبار نسبتاً شدید و احتمال تگرگ در مناطق غربی، شمالی، جزایر خلیج فارس و سپس در سطح استان میشود.
حسنزاده مخاطرات اصلی این پدیده را آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی، سیلابی شدن مسیلها و خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی عنوان کرد.
وی خطاب به شهروندان تاکید کرد:از توقف و اتراق در حاشیه رودخانهها، مسیلها و اطراف درختان فرسوده جدا خودداری کنید، از انجام فعالیتهای کوهنوردی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع پرهیز نمایید، نسبت به استحکام سایهبانها، دکلها و سازههای سبک اطمینان حاصل کنید و در صورت بارش شدید، از تردد غیرضروری در معابر عمومی خودداری نمایید.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان همچنین از آمادهباش کامل کلیه دستگاههای امدادی و خدماترسان استان از جمله آتشنشانی، اورژانس، هلال احمر، ادارهکل راهداری و شهرداریها خبر داد.
وی در پایان افزود: با توجه به احتمال وقوع سیلاب و وزش تندبادهای لحظهای، تمامی بنادر و ادارات مرتبط موظف به اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی شناورها و تأسیسات ساحلی هستند.
منبع :اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان