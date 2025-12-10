باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در خصوص رانندگی در روزهای بارانی با توجه به وضعیت جوی و اعلام سازمان هواشناسی در ارتباط با ریزش نزولات آسمانی در پایتخت به شهروندان تهرانی تاکید کرد: در روزهای بارانی باید با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی نمایید؛ و موضوع مهم دیگر توصیه به موتور سواران عزیز میباشد؛ از تردد در هوای بارانی خودداری نمایند؛ زیرا احتمال تصادف، واژگونی و سر خوردن بسیار بالاست.
وی در رابطه با برخی از نکات ایمنی مهم که میتواند در این روزهای بارانی در پیشگیری از بروز تصادفات، نقش مهمی را برای شهروندان تهرانی، ایفا کند، گفت: قبل از شروع رانندگی، مخزن آب شیشه شوی وسیله نقلیه خود را پرکرده و از سالم بودن آن مطمئن شوند، باک بنزین برای خودروهای بنزینی و باک گازوییل برای خودروهای دیزل همیشه پر باشد، سیستم گرمایشی خودرو سالم و آماده بکار باشد، روشن نگه داشتن چراغهای جلو و عقب وسیله نقلیه که میتواند به افزایش دید شما و دیگر رانندگان در هنگام بارش باران و یا مه در رانندگی کمک کند، اطمینان از سلامت تیغههای برف پاک کن، کنترل و بازدید از میزان سطح آج روی لاستیکها به جهت جلوگیری از لغزندگی و کنترل نمودن سیستم ترمز میباشد.
منبع: پلیس راهور