رئیس اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: رانندگان باید با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در خصوص رانندگی در روز‌های بارانی با توجه به وضعیت جوی و اعلام سازمان هواشناسی در ارتباط با ریزش نزولات آسمانی در پایتخت به شهروندان تهرانی تاکید کرد: در روز‌های بارانی باید با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی نمایید؛ و موضوع مهم دیگر توصیه به موتور سواران عزیز میباشد؛ از تردد در هوای بارانی خودداری نمایند؛ زیرا احتمال تصادف، واژگونی و سر خوردن بسیار بالاست.

وی در رابطه با برخی از نکات ایمنی مهم که می‌تواند در این روز‌های بارانی در پیشگیری از بروز تصادفات، نقش مهمی را برای شهروندان تهرانی، ایفا کند، گفت: قبل از شروع رانندگی، مخزن آب شیشه شوی وسیله نقلیه خود را پرکرده و از سالم بودن آن مطمئن شوند، باک بنزین برای خودرو‌های بنزینی و باک گازوییل برای خودرو‌های دیزل همیشه پر باشد، سیستم گرمایشی خودرو سالم و آماده بکار باشد، روشن نگه داشتن چراغ‌های جلو و عقب وسیله نقلیه که می‌تواند به افزایش دید شما و دیگر رانندگان در هنگام بارش باران و یا مه در رانندگی کمک کند، اطمینان از سلامت تیغه‌های برف پاک کن، کنترل و بازدید از میزان سطح آج روی لاستیک‌ها به جهت جلوگیری از لغزندگی و کنترل نمودن سیستم ترمز می‌باشد. 

منبع: پلیس راهور 

 

برچسب ها: پلیس راهور ، سرعت مطمئنه
خبرهای مرتبط
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
اعمال قانون یک میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در ۸ ماه
اجرای زوج و فرد از درب منازل فردا در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
واریز هدیه ۴ میلیونی به مناسبت شب یلدا؛ ترفند جدید کلاهبرداران سایبری
دستگیری ۳ عضو باند سرقت ۱۵ میلیاردی منزل در شمال تهران
تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پایتخت
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست
اعمال قانون یک میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در ۸ ماه
توضیح استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی
باران حریف آلودگی هوای تهران نشد
اعلام محدودیت‌های ویژه ترافیکی آخر هفته در محور‌های شمالی
انتقاد تند زاکانی از تصمیم کارگروه اضطرار برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد
آخرین اخبار
میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال است
موحدی: انتخابات ۱۴۰۵ در بستر امنیت و مشارکت گسترده برگزار خواهد شد
ریشه مشکلات اقتصادی کشور؛ از ساختار نامتوازن نظام مالیاتی تا عدم هدایت صحیح نقدینگی
انتقاد تند زاکانی از تصمیم کارگروه اضطرار برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد
اکران ۱۵۱ سازه شهری در پایتخت برای روز زن و میلاد حضرت زهرا (س)
اطلاعات نسخه‌های الکترونیک در دسترس بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است
بنیاد امور بیماری‌های خاص به مطالبات بیماران پروانه‌ای پاسخی نمی دهد
«نگار آسمانی» به فرهنگسرا‌های پایتخت می‌آید
تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پایتخت
توجه به روایت‌گری زندگی شهدا به ویژه شهدای نخبه علمی
دستور جلب مجدد ۷ محکوم متواری پرونده چای دبش صادر شد
توضیح استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
۵ استان درگیر سیل، آبگرفتگی و کولاک شدند/ امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۲ هزار نفر
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست
دستگیری ۳ عضو باند سرقت ۱۵ میلیاردی منزل در شمال تهران
اعمال قانون یک میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در ۸ ماه
آخرین وضعیت پروژه‌ باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)/ ساخت پروژه باغ وزیری در گلابدره آغاز شد
واریز هدیه ۴ میلیونی به مناسبت شب یلدا؛ ترفند جدید کلاهبرداران سایبری
فاطمه و زهرا بیشترین فراوانی نام‌های دختران ایرانی را دارند
اعلام محدودیت‌های ویژه ترافیکی آخر هفته در محور‌های شمالی
ترافیک پر حجم در بزرگراه‌های تهران همزمان با بارش باران
باران حریف آلودگی هوای تهران نشد
ویژگی‌های شخصیتی نسل آلفا + فیلم
اجرای زوج و فرد از درب منازل فردا در تهران
اتوبوس و مترو در روز ولادت حضرت زهرا (س) برای بانوان پایتخت رایگان شد
آمار نام‌نویسی قطعی حج تمتع از ۶۲ هزار نفر گذشت
علم بدون ایمان، رژیم صهیونیستی را تبدیل به نخبه آدم‌کشی در دنیا کرده است
طرح «خانه ریز» شهرداری تهران در هاله‌ای از ابهام؛ اعضای شورا هم بی‌خبرند!
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است