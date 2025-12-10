مدیر حساب ۱۰۰ امام (ره) استان فارس از کمک ۳۹ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومانی خیران استان به این حساب در دو بخش نقدی و غیرنقدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر در دیدار با حجت‌الاسلام کریم‌پور، امام جمعه شهرستان خنج گفت: در سالی که گذشت خیرین استان فارس ۱۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی به حساب ۱۰۰ داشتند. همچجنین در همین مدت از سوی حساب ۱۰۰ امام راحل ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌های غیر نقدی خیرین استان نیز جذب شده است.

او افزود: مجموع مشارکت‌های نقدی و غیر نقدی به حساب ۱۰۰ امام راحل ۳۹ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان است که رقم چشمگیری به حساب می‌آید و بیانگر فعالیت خوب حساب ۱۰۰ و استقبال خیرین از کمک به این یادگار امام راحل است.

رنجبر افزود: تأمین مسکن برای نیازمندان، پروژه‌ای صرفاً ساختمانی نیست، بلکه پروژه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی و امنیت روانی خانواده‌هاست. حساب ۱۰۰ به‌عنوان پلی بین نیات خیر مردم و نیاز واقعی محرومان، می‌تواند با بسیج منابع مردمی و هدایت آن به سمت برنامه‌های ضربتی و اجرایی بنیاد مسکن، نقش خود را در این مسیر به‌درستی ایفا کند.

مدیر حساب ۱۰۰ امام (ره) استان فارس یادآور شد: حساب ۱۰۰ امام (ره) استان فارس در جذب کمک‌های مردمی در سالی که گذشت مقام نخست کشور را به دست آورد. این درخشش دستاوردی بزرگ و نقطه عطفی در توسعه فعالیت خیرین برای تامین مسکن نیازمندان است.

امام جمعه شهرستان خنج نیز در این نشست گفت: مسکن محرومان همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بود. امروز نیز این حس تکلیف دینی و مسئولیت نظام در قبال محرومین، بار مسئولیت متولیان این امر را سنگین‌تر می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریم‌پور افزود: حمایت از احیای حساب ۱۰۰ امام (ره) و تقویت بنیاد مسکن، در واقع عمل به منویات امام راحل و گام نهادن در مسیر تحقق عدالت است که انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و آحاد مردم در این حرکت خداپسندانه مشارکت فعال داشته باشند.

منبع: حساب ۱۰۰ امام (ره) استان فارس