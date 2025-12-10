باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ در حالی برگزیده شدهاند که مسیر ارزیابی و انتخاب آنها چندمرحلهای و کاملاً ساختارمند بوده است.
بر اساس این گزارش، کلیه مدیران و عوامل اجرایی کاروانها، از میان شیفتگان خدمتگزاری به ضیوف الرحمان هستند که اگر چه شاید در مناصب مهم و یا جایگاههای اجتماعی خاص در کشور برخوردار هستند و لیکن بدون هرگونه چشمداشت و درآمد مالی قابل توجه، در حال ارائه خدمت به زائران عزیز میباشند.
مدیر کل دفتر راهبری و نظارت برامور کارگزاران در خصوص فرآیند انتخاب مدیران حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: فراخوان مدیران از اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد؛ داوطلبان پس از ثبت درخواست، وارد مراحل مختلف گزینش، ارزیابیهای حرفهای و سنجش تواناییهای مدیریتی شدند. طی این روند، معیارهایی مانند سلامت جسمانی، مهارتهای تخصصی، سوابق اجرایی، توانمندیهای ارتباطی و رعایت شاخصهای رفتاری و اخلاقی با دقت بررسی شده است.
یاسر نباتی توضیح داد: متقاضیانی که از این مراحل عبور کردند، دورههای آموزشی، مهارتی و شبیهسازی عملیات حج را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتند. در نهایت ۱٬۰۲۵ نفر واجد شرایط شناخته شدند که ترکیبی از نیروهای باتجربه و مدیران جدیدالورود هستند.
وی افزود: میانگین سنی مدیران ۵۲ سال است؛ ترکیبی که نشان از تلفیق تجربه و انرژی دارد. از این تعداد، ۸۹ درصد مدیران مجرب و با تجربه هستند؛ افرادی که در دورههای گذشته سابقه مدیریت کاروان را داشته و براساس شاخصهای عملکردی مجدداً انتخاب شدهاند. همچنین ۱۱ درصد مدیران ارتقایی محسوب میشوند؛ یعنی کسانی که پیشتر در سمتهایی مانند معاون کاروان یا مسئول بخشهای مختلف خدمت کرده و از عملکرد خوبی برخوردار بودهاند که امسال برای نخستین بار در جایگاه مدیر کاروان حضور مییابند.
اما از نظر تحصیلات نیز طیفی متنوع و در عین حال قابل توجه مشاهده میشود:
۷ درصد دارای مدرک دکتری ۳۷ نفر
۴۱ درصد دارای کارشناسی ارشد ۲۱۷ نفر
۴۵ درصد دارای کارشناسی ۲۳۹ نفر
۴ درصد با مدرک کاردانی و دیپلم ۳۷ نفر
این آمار بیانگر آن است که بدنه مدیریتی کاروانها از نظر علمی نیز در سطح مطلوبی قرار دارد. در مجموع، فرایند انتخاب مدیران کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ با رویکردی حرفهای، مبتنی بر استانداردهای اجرایی و در راستای ارتقای کیفیت خدمات به زائران انجام شده است؛ بهگونهای که ترکیب نهایی مدیران، مجموعهای از تجربه، تخصص و آمادگی عملیاتی را برای مدیریت کاروانها تضمین میکند.
همچنین مدیران کاروانها بیش از ۱۳۰ هزار نفر ساعت آموزش در دوره اخیر دیدهاند. لازم به ذکر است سازمان حج و زیارت با اجرای شیوههای ارزیابی عملکرد، رفتار مدیران کاروانها را در طول عملیات مورد ارزشیابی قرار داده و یکی از معیارهای آنان در انتخاب سالهای بعد خواهد بود.
مدیر کل دفتر راهبری و نظارت برامور کارگزاران همچنین در خصوص نمرات ارزشیابی برگزیدگان گفت: مدیران کاروانهای بار اولی، نمرههای ارزشیابی سطح بالا و عالی را در کارنامه عملکردی خود دارند و در این راستا شایستگی مدیریت کاروان را کسب کردهاند.
اما در خصوص میانگین سنی و اهتمام به جوانگرایی در کنار تجربه این شاخصها به ترتیب ذیل میباشد.
کمتر از ۴۵ سال حدود ۱۵ درصد
۴۶ تا ۵۰ سال ۲۲ حدود درصد
۵۱ تا ۵۵ سال حدود ۲۵ درصد
۵۶ تا ۶۰ سال حدود ۲۵ درصد
۶۱ تا ۶۳ سال ۱۳ درصد
همچنین میانگین تعداد سابقه قبلی عوامل اجرایی مدیران کاروانهای حج با تجربه ۷ سفر و ارتقاییها حداقل ۴ سفر میباشد.
گفتنی است در حج تمتع آینده به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به زائران و نیز کاهش منطقی عوامل، طرح آزمایشی کاروانهای با ظرفیت بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد.
ظرفیت کاروانهای حج ۱۴۰۵ شامل ۹۰ نفره، ۱۲۰ نفره، ۱۳۵ نفره، ۱۶۰ نفره، ۱۸۰ نفره و کاروانهای آزمایشی ۲۷۰ نفره میباشد.
منبع: حج و زیارت