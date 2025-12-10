معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از افتتاح مجتمع چند منظوره فرهنگی و ورزشی شهدای اقتدارملی در شهرک پردیسان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلاموالمسلمین علیاصغر ثنائی روز چهارشنبه در آیین افتتاح این مجتمع و زمین چمن مصنوعی شهید فخریزاده اظهار کرد: این طرح بدون هیچگونه کمک دولتی و فقط با مدیریت درونسازمانی و استفاده از ظرفیتهای داخلی دفتر تبلیغات اسلامی به سرانجام رسیده است و نمادی از پیوند علم، ایمان و نشاط در قلب پردیسان است.
وی افزود: پردیسان به عنوان شهری نوپا و با جمعیتی جوان، نیازمند فضاهای عمومی برای ورزش، نشاط و همگرایی اجتماعی است، دفتر تبلیغات اسلامی با تکیه بر توان کارشناسی و مهندسی داخلی، مدیریت اصولی و برنامهریزی دقیق، این مجتمع را به عنوان گامی ماندگار در ایفای مسوولیت اجتماعی نهادهای حوزوی احداث کرده است.
ثنایی تصریح کرد: سلامت، نشاط و پویایی طلبهها، روحانیان و خانوادههای آنان سرمایهای برای تحقق ماموریتهای علمی و فرهنگی دفتر است و این مجموعه نه تنها برای کارکنان دفتر، بلکه برای همه اقشار ساکن در پردیسان طراحی شده است، به زودی با همکاری شهرداری و نهادهای اجتماعی، خدمات گسترده آن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار گفت: این مجتمع بخشی از طرح کلان پردیسان سبز است و در طراحی آن اصول بهرهوری انرژی، استفاده بهینه از آب و حفظ فضای سبز رعایت شده، و چشمانداز مجموعه نیز با کاشت ۱۳ هکتار درخت زیتون و گل محمدی مزین گردیده است.
وی درباره مشخصههای طرح فوق بیان کرد: مساحت کل مجتمع پنج هزار مترمربع است و سالنهای آن شامل فوتسال، والیبال، بسکتبال، بدنسازی، تنیس روی میز، سالن رزمی و هوازی میشود، زیر بنای سالن ورزشی یک هزار و ۵۰۰ مترمربع، و محوطه زمین چمن شهید فخریزاده ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع وسعت دارد.
وی اضافه کرد: ساختمان ورزشی دارای پنج سالن است که مجموع زیربنای آن یک هزار و ۲۰۰ مترمربع و ارتفاع سالنها نیز ۱۵ متر است.
معاون دفتر تبلیغات یادآور شد: کلنگ این طرح در مردادماه سال گذشته زده شد و پس از ۱۵ ماه تلاش مستمر و با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی افتتاح این مجموعه را نمونهای موفق از مدیریت جهادی در شرایط محدودیت منابع دانست و تاکید کرد: این اقدام نتیجه ایمان، خرد مهندسی، مدیریت منظم و تعهد به مردم است و نشان میدهد حوزه علمیه تنها با تدریس و تالیف شناخته نمیشود، بلکه باید در متن زندگی مردم حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد.
منبع:ایرنا