استقلال با تساوی ملوان در رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان ملوان بندر انزلی بود.

در دقیقه ۳۱ روی ارسال خوب صالح حردانی بر روی دروازه ملوان رستم آشورماتوف مدافع ازبکستان آبی پوشان با ضربه سر دروازه انزلچی‌ها را باز کرد.

نیمه اول با همین گل و برتری استقلال به پایان رسید.

در نیمه دوم ملوانی‌ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند فرصت‌های روی دروازه استقلال ایجاد کردند تا اینکه در دقیقه ۶۲ محمدعلی نژاد با ضربه فنی و زیبا دروازه آنتونیو آدان را باز کرد و بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه استقلالی‌ها برای زدن گل دوم تلاش بیشتری به خرج دادند، اما موفق به بازگشایی دروازه ملوان نشدند تا بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان برسد.

استقلال با این تساوی و البته یک بازی کمتر با ۲۱ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت.

ملوان نیز با ۱۸ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.

