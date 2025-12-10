باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حال و هوای اولین باران پاییزی مسجد جمکران + فیلم

تصاویری از حال و هوای اولین باران پاییزی مسجد جمکران را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش باران پاییزی در فضای عطرآگین مسجد مقدس جمکران، طراوتی دو چندان به‌ فضای این مکان مقدس داد.

 

