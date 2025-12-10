باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه «دستاورد‌های زنان قهرمان دفاعی» به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، با هدف نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان وزارت دفاع در حوزه‌های تخصصی، پژوهشی، فنی و صنعتی برگزار شد. این نمایشگاه جلوه‌ای از نقش مؤثر و روبه‌گسترش زنان در پیشبرد پروژه‌های راهبردی دفاعی کشور را به نمایش گذاشت.

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با حضور در این نمایشگاه از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با بانوان متخصص، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و دستاورد‌های آنان قرار گرفت.

وزیر دفاع در حاشیه این بازدید با قدردانی از نقش زنان در صنعت دفاعی گفت:بانوان پا به پای آقایان در تمام پروژه‌های وزارت دفاع مشارکت دارند. در این نمایشگاه نمونه‌ای از کار‌هایی که بانوان ما در پیچیده‌ترین سامانه‌ها و پروژه‌ها، هم در طراحی، هم در تولید و ارتقا و هم در پژوهش نقش‌آفرینی کردند، ارائه شد.

وی افزود: این از برکت جمهوری اسلامی ایران است که بانوان ما علاوه بر ایفای نقش مهم در خانواده و اجتماع، در بالاترین سطح پژوهشی نیز فعالیت می‌کنند و برخلاف تبلیغات سوء برخی‌ها که مدعی محدودیت برای بانوان هستند، هیچ محدودیتی وجود ندارد و زنان ما در بالاترین سطوح علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور مشارکت دارند.

وزیر دفاع با اشاره به گستره فعالیت بانوان در وزارت دفاع گفت:امروز به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) این نمایشگاه برپا شد و مجموعه‌ای از کار‌های بانوان وزارت دفاع ارائه شد که واقعاً کار‌های بزرگ و ارزشمندی است. امیدواریم در آینده سامانه‌های جدیدی به دست بانوان طراحی و تولید شود.

وی در بخشی از سخنانش به نقش زنان در حوزه‌های پیشرفته دفاعی اشاره کرد و گفت: در حوزه پهپاد—که امروز در دنیا یک حوزه راهبردی و اثرگذار محسوب می‌شود—بانوان ما در طراحی و تولید سامانه‌های پهپادی و حتی سامانه‌های تسلیحاتی قابل نصب بر پهپاد‌ها مشارکت مؤثر دارند.

سرتیپ نصیرزاده درباره جذب نیروی انسانی در وزارت دفاع اظهار کرد: هر سال فراخوان جذب داریم و در بخش‌هایی مانند حوزه‌های نرم‌افزاری و پروژه‌های متناسب با توانمندی بانوان، از نیروی متخصص خانم استفاده می‌کنیم و بخشی از جذب و استخدام را به بانوان اختصاص داده‌ایم.

منبع: وزارت دفاع