بارش‌های اخیر بار دیگر زیبایی طبیعی شهرستان پلدختر را به نمایش گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آبشار فصلی تاف، که در فصول خشک تنها خاطره‌ای از جریان آب است، اکنون با قدرتی خیره‌کننده و صدای گوش‌نوازش منظره‌ای تماشایی و بی‌نظیر خلق کرده است. جریان آب از ارتفاع، با برخورد به سنگ‌ها و ایجاد مه‌های ریز آبی، حس زنده بودن طبیعت را به هر بیننده‌ای منتقل می‌کند.

این آبشار نه تنها محل مناسبی برای طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به عکاسی است، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای تجربه آرامش و لذت بردن از هوای مطبوع و صدای دلنشین ریزش آب فراهم می‌آورد. بازدیدکنندگان می‌توانند ضمن قدم زدن در اطراف آبشار، از مناظر سرسبز و بکر منطقه لذت ببرند و لحظاتی خاطره‌انگیز و فراموش‌نشدنی را ثبت کنند.

طغیان آبشار فصلی تاف، نمادی از شکوه طبیعت و یادآور اهمیت حفظ و مراقبت از محیط زیست است، جایی که زیبایی‌های طبیعی، زندگی و انرژی را با هم در یک صحنه به نمایش می‌گذارد.

