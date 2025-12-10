سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان از زمان اجرای سومین مرحله انتقال زندانیانی ایرانی محبوس در گرجستان به داخل کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته محمود ادیب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، با تلاش و پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، سومین مرحله انتقال زندانیان ایرانی به داخل کشور (ظرف چهار سال گذشته) روز جمعه-٢١ آذر- انجام خواهد شد.

تعداد چهار تن از زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان با مساعدت وزارت دادگستری این کشور و هماهنگی و همکاری وزارت دادگستری کشورمان، جمعه هفته جاری منتقل خواهند شد و ادامه دوران محکومیت خود را در داخل کشور خواهند گذراند.

به گفته سفیر کشورمان، اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی با دستور نخست وزیر گرجستان و مساعدت وزارت دادگستری این کشور در شرایطی انجام می‌شود که دو کشور فاقد موافقتنامه انتقال محکومین هستند.

برچسب ها: سفیر ایران ، انتقال زندانیان
خبرهای مرتبط
در آستانه هفته دولت و یک‌سالگی دولت چهاردهم بررسی شد؛
تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و همکاری چندجانبه؛ روایت یک‌سال سیاست خارجی ایران
احمد کاظمی:
بسیاری از آئین‌های جمهوری آذربایجان ریشه در فرهنگ ایرانی دارند/ کریدور زنگزور یک فتنه ژئوپلیتیک است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان :
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عاملان سقوط بشار اسد از ایران برای ایجاد امنیت در سوریه دعوت کرده‌اند/ پاسخی به درخواست جولانی برای برقراری ارتباط ندادیم
عملیات گسترده هوایی نیروی هوافضای سپاه برای بارور سازی ابر‌ها
رئیس‌جمهوری مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان را ابلاغ کرد
پزشکیان: اقدام آمریکا درمورد ونزوئلا، بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهان است
عراقچی: ایران همیشه تکیه‌گاه برادران خود در شمال ارس بوده است
توقیف یک شناور خارجی متخلف در خلیج فارس
پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد
عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
دریادار سیاری: سربازان اساس کار انجام مأموریت‌های ارتش هستند
پزشکیان وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد
آخرین اخبار
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی زندان‌های گرجستان به کشور 
وزیر دفاع: محدودیتی برای پیشرفت زنان ما وجود ندارد
عملیات گسترده هوایی نیروی هوافضای سپاه برای بارور سازی ابر‌ها
توقیف یک شناور خارجی متخلف در خلیج فارس
پزشکیان وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد
برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
امسال ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه به «سربازان ماهر» پیش بینی شده است
پزشکیان: نباید بی‌جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد/ ضرورت ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی
قالیباف: لایحه حمایت از زنان نباید معطل بماند
پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد
عراقچی: ایران همیشه تکیه‌گاه برادران خود در شمال ارس بوده است
طحان‌نظیف: قانون اساسی دارای دستاورد‌هایی بی‌سابقه در تاریخ کشور است
پزشکیان: اقدام آمریکا درمورد ونزوئلا، بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهان است
پزشکیان: زنان سازندگان کشور و آینده هستند
دریادار سیاری: سربازان اساس کار انجام مأموریت‌های ارتش هستند
رئیس‌جمهوری مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان را ابلاغ کرد
خانه قانون در خراسان شمالی تشکیل می‌شود/ تاکید بر حل مسئله آب و کشاورزی از طریق هوش‌ مصنوعی
انتشار اسامی دستگاه‌های «حساب‌نداده» در تفریغ بودجه ۱۴۰۳
عاملان سقوط بشار اسد از ایران برای ایجاد امنیت در سوریه دعوت کرده‌اند/ پاسخی به درخواست جولانی برای برقراری ارتباط ندادیم
معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار کرد
عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۹ آذر
سفیر ایران: جهان باید قاطعانه برای پایان نسل‌کشی اسرائیل و کرامت قربانیان اقدام کند
عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم
عراقچی در دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان، روابط دو ملت را تمدنی-تاریخی توصیف کرد
وزیرخارجه ایران بر تحکیم روابط با کشور‌های همسایه از جمله عربستان تاکید کرد