باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری شد.

چادرملو نخستین فاتح هفته پنجم

تیم‌های چادرملو ارکان (دو برد، پنج امتیاز و رتبه هشتم) و پاس گرگان (یک برد، پنج امتیاز و رتبه یازدهم) این هفته در سالن شهید سلیمانی اردکان به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم چادرملو اردکان این دیدار را با ترکیب محمد طاهر وادی، علیرضا مصلح آبادی، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری، محمدامین حیدری، علیرضا عبدالحمیدی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) آغاز کرد. مهدی ظفری، دانیال صادقی، کیاوش حیدری، موعود آقاپور، میربابک موسوی، پارسا حیدری و حمیدرضا خجسته (لیبرو) بازیکنان شروع کننده پاس گرگان در ابتدای این مسابقه بودند.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در ست‌های اول تا سوم این بازی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا سومین برد این فصل خود را به دست آورند.

چهارمین پیروزی سپاهان با شکست طبیعت به دست آمد

سالن ملت اصفهان میزبان یکی از دیدار‌ها بود که دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و طبیعت اسلامشهر از ساعت ۱۶ به مصاف یکدیگر رفتند.

سپاهان این مسابقه را با ترکیب سهند الله وردیان، علیرضا بهبودی، شایان شاهسوند، محمد رضا موذن، امیر غفور، امیر حسن فرهادی و آرمان رحمانی آغاز کرد. در آنسوی میدان نیز ابراهیم وادی سرمربی طبیعت از ترکیب علی یوسف پور، افشین فتاح، امیر علی فرج پور، کامیاب مجد الهی فر، ابوالفضل قلی پور، علی ممبینی و عرفان نوروزی در ابتدای این دیدار بهره برد.

فولادی‌ها در ست نخست ۲۵ بر ۱۹ طبیعت را از پیش رو برداشتند تا تنها دو گام تا کسب چهارمین برد فاصله داشته باشند. نماینده اصفهان در ست دوم هم ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید.

طبیعت در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد تا فولاد مبارکه سپاهان چهارمین برد خود جشن بگیرد. این مسابقه به مدت ۸۴ دقیقه طول کشید.

شهرداری ارومیه مغلوب مدافع عنوان قهرمانی شد

تیم فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی این هفته میزبان شهرداری ارومیه است که این دیدار در سالن گهرروش برگزار شد.

فولاد سیرجان در ابتدای این مسابقه از ترکیب امیرحسین توخته، امین خواجه خلیلی، امیرحسین ساداتی، علی رمضانی (کاپیتان)، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) استفاده کرد. محمد بربست، امیررضا آفتاب آذری، محمد فلاح، متین احمدی، ایلیشن داودی پور، سلیم چپرلی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) بازیکنان شروع کننده شهرداری ارومیه در این مسابقه بودند.

مدافع عنوان قهرمانی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و نتیجه دومین ست را هم ۲۵ بر ۱۶ از آن خود کرد. شاگردان بهروز عطایی در سومین ست هم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا با شکست شهرداری ارومیه به پنجمین برد متوالی خود دست یابند.

صعود چند پله‌ای رازین پلیمر با شکست مهرگان

خانه والیبال تهران این هفته میزبان دو دیدار تماشایی لیگ برتر مردان بود که در نخستین دیدار تیم‌های رازین پلیمر و مهرگان نور به میدان رفتند.

تیم مهرگان نور این مسابقه را با ترکیب محراب ملکی، پوریاحسینی پور، امین نجفی، سهیل کمال آبادی، رضا رضایی، علی زارع و امین رضوی (لیبرو) شروع کرد. مرتضی هداوندی سرمربی تیم رازین پلیمر نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب محمدامین رحیمی، علی ولی زاده، رسول خریداری، امیرمحمد کامروامنش، عرفان محمدی و علیرضا آقا مجیدی (لیبرو) بهره برد.

تیم رازین در ست نخست این دیدار که بسیار پایاپا پیش رفت، ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید، اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ نتیجه را واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند. در ست سوم تیم رازین پلیمر ۲۵ بر ۲۰ میهمان خود را شکست داد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد، اما در ست چهارم مهرگان مجددا ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

تیم رازین پلیمر در پنجم ۱۵ بر ۱۲ فاتح میدان شد تا به دومین برد خود ست یابد و صعود چند پله‌ای در جدول تجربه کند.