باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حرکت چشم‌گیر ابر قله سبلان و برخوردش با دریاچه ساوالان + فیلم

در این مطلب ویدیویی از حرکت چشم‌گیر ابر بر روی قله سبلان و برخورد آن با دریاچه ساوالان را مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حرکت چشم‌گیر ابر بر روی قله سبلان و برخورد آن با دریاچه ساوالان یکی از صحنه های نایاب امروز است که توجه کاربران و مسافران آن ناحیه را برانگیخت.

 تصادف ابر با دریاچه به گونه‌ای است که مسافران را متحیر و متعجب کرد. 

مطالب مرتبط
حرکت چشم‌گیر ابر قله سبلان و برخوردش با دریاچه ساوالان + فیلم
young journalists club

ابر ترسناک بر فراز پاکستان + فیلم

حرکت چشم‌گیر ابر قله سبلان و برخوردش با دریاچه ساوالان + فیلم
young journalists club

مناظر خیره‌کننده زمستانی در شهر یخ‌زده چین + فیلم

حرکت چشم‌گیر ابر قله سبلان و برخوردش با دریاچه ساوالان + فیلم
young journalists club

۸۷ پرواز برای بارورسازی ابر‌ها + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
برخورد هواپیما با خودرو در اتوبان‌های آمریکا + فیلم
۱۹۱۹

برخورد هواپیما با خودرو در اتوبان‌های آمریکا + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
از پیام رزمایش ایران به اسرائیل تا اعترافات ترامپ به وضعیت بحرانی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه! + فیلم
۱۱۴۲

از پیام رزمایش ایران به اسرائیل تا اعترافات ترامپ به وضعیت بحرانی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه! + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم
۱۰۷۷

آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
قوانین راهنمایی و رانندگی که موتورسیکلت سواران باید رعایت کنند + فیلم
۱۰۶۲

قوانین راهنمایی و رانندگی که موتورسیکلت سواران باید رعایت کنند + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
ماجرای به شهادت رسیدن شهید علی تیزکار یکی از شهدای دفاع ۱۲ روزه + فیلم
۷۳۷

ماجرای به شهادت رسیدن شهید علی تیزکار یکی از شهدای دفاع ۱۲ روزه + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.