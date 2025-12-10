تیم ملی هندبال زنان ایران در آخرین دیدارش از مسابقات قهرمانی جهان نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد و سی و دوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زنان ایران در آخرین دیدارش از مسابقات قهرمانی جهان مقابل قزاقستان به میدان رفت و با نتیجه ۱۹ بر ۲۴ نتیجه را واگذار کرد.

شاگردان سیائورا که به عنوان تیم چهارم گروه B به مرحله پریزیدنت کاپ رسیده بودند در این مرحله برابر کرواسی، پاراگوئه و اروگوئه شکست خوردند. دختران ایران در آخرین دیدارشان برابر قزاقستان نیز نتیجه را واگذار کردند و سی و دوم شدند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان که از ۵ آذرماه به میزبانی هلند و آلمان آغاز شده، ۲۳ آذرماه به پایان خواهد رسید.