دیدار مس رفسنجان و فولاد خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال مس رفسنجان که در قعر جدول قرار دارد و به تازگی مجتبی جباری را به عنوان جانشین رسول خطیبی انتخاب کرده است، از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه اختصاصی‌اش شهدای مس میزبان فولاد خوزستان بود که این تیم نیز در جدول اوضاع چندان خوبی ندارد.

سینا اسدبیگی در دقیقه ۱۴ با تکل خطرناک روی پای بازیکن مس با کارت زرد رو‌به‌رو شد، اما بررسی مجدد صحنه با استفاده از VAR باعث تغییر رنگ کارت داور شد تا اسدبیگی اخراج شود. باوجود ۱۰ نفره شدن فولاد مسی‌ها در نیمه اول نتوانستند به گل برسند.

در نیمه دوم نیز ۲ تیم موفق به بازکردن دروازه‌های یکدیگر نشدند تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

مس با این تساوی ۸ امتیازی شد و همچنان در قعر جدول جا خوش کرده است.

فولاد نیز با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد.