دیدار مس رفسنجان و فولاد خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال مس رفسنجان که در قعر جدول قرار دارد  و به تازگی مجتبی جباری را به عنوان جانشین رسول خطیبی انتخاب کرده است، از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه اختصاصی‌اش شهدای مس میزبان فولاد خوزستان بود که این تیم نیز در جدول اوضاع چندان خوبی ندارد.  

سینا اسدبیگی در دقیقه ۱۴ با تکل خطرناک روی پای بازیکن مس با کارت زرد رو‌به‌رو شد، اما بررسی مجدد صحنه با استفاده از VAR باعث تغییر رنگ کارت داور شد تا اسدبیگی اخراج شود. باوجود ۱۰ نفره شدن فولاد مسی‌ها در نیمه اول نتوانستند به گل برسند.

در نیمه دوم نیز ۲ تیم موفق به بازکردن دروازه‌های یکدیگر نشدند تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

مس با این تساوی ۸ امتیازی شد و همچنان در قعر جدول جا خوش کرده است.

فولاد نیز با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، مس رفسنجان ، فولاد خوزستان ، مجتبی جباری
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
فجر سپاسی ۱ - ۲ چادرملو/ شاگردان اخباری به رده چهارم صعود کردند + فیلم
۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال جریمه شدند
لیگ برتر فوتبال؛
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
آخرین اخبار
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم
پایان کار تیم ملی هندبال زنان در قهرمانی جهان
پیروزی شاگردان عطایی مقابل شهرداری ارومیه؛ مهرگان در تهران باخت
فجر سپاسی ۱ - ۲ چادرملو/ شاگردان اخباری به رده چهارم صعود کردند + فیلم
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید
موی‌تای به فهرست بازی‌های مسترز ابوظبی ۲۰۲۶ اضافه شد
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
دنیامالی: نمی‌گذاریم کرسی ایران در مجامع جهانی خدشه‌دار شود/ به فیفا اعتراض کردیم
هت‌تریک طلایی پاراوزنه‌برداری با درخشش رشیدی
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
جدایی ماشاریپوف از استقلال به خاطر جام جهانی؟
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود
دو مدال طلای دختران وزنه‌بردار ایران در پاراآسیایی جوانان
۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال جریمه شدند
رافا مارکز سرمربی جدید تیم ملی مکزیک
خیز ارونوف برای یک رکورد
والیبال دانش آموزان جهان؛ صعود پسران ایران به جمع چهار تیم/ دختران باختند
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد