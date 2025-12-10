باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در نشست مشترک فعالان اقتصادی ازبکستان، اقلیم کردستان عراق و استان فارس در شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی و مشترکات تمدنی ایران با ازبکستان و عراق گفت: روابط میان این کشور‌ها ریشه در تاریخ طولانی و فرهنگ مشترک دارد و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر باشد.

او با یادآوری حضور اعضای هیأت سرخان‌دریای ازبکستان افزود: همان‌گونه که ادیبان ایرانی همچون حافظ و سعدی در ازبکستان شناخته شده‌اند، مردم فارس نیز با چهره‌های برجسته فرهنگی ازبکستان آشنا هستند.

امیری فارس را نقطه اتصال سه تمدن هخامنشی، ساسانی و اسلامی دانست و نوروز را ظرفیتی فرهنگی برای شکل‌گیری پارادایم نوین منطقه‌ای معرفی کرد. او تخت‌جمشید را «خانه مادربزرگ» همه کشور‌های حوزه نوروز خواند و از میهمانان برای حضور در جشن نوروز دعوت کرد.

استاندار فارس با قدردانی از میهمان‌نوازی استاندار سرخان‌دریا در سفر گذشته، سیاست دولت چهاردهم را تقویت دیپلماسی منطقه‌ای عنوان کرد و آمادگی استان فارس را برای همکاری در حوزه‌های میراث فرهنگی، تجارت، گردشگری، توریسم درمانی، خدمات فرودگاهی و فعالیت‌های فنی و مهندسی اعلام کرد.

پیوند‌های فرهنگی؛ موتور محرک اقتصاد

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این نشست گفت: اشتراکات عمیق فرهنگی و تمدنی ایران و ازبکستان بستری طبیعی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده است.

او با اشاره به سفر هیأت تجاری فارس به ازبکستان در آبان‌ماه امسال، حضور فعال‌تر تجار ازبکی در رویداد‌های اقتصادی استان را نشانه‌ای از تحول در روابط دانست.

گودرزی افزود: پس از بازگشت از سفر، ظرفیت‌های همکاری احصا و در قالب سمینار‌های تخصصی بررسی شد تا روابط از حالت کلی به سمت حوزه‌های مشخص هدایت شود.

او ظرفیت‌های گسترده فارس در صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری را مکمل اقتصاد ازبکستان معرفی کرد و توسعه روابط با این کشور را بخشی از برنامه‌های مستمر دولت دانست.

پیمان شانگهای؛ فرصت جهش اقتصادی

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز با اشاره به نقش پیمان شانگهای در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفت: تمرکز بر سه محور توسعه صادرات، تبادل فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند روابط اقتصادی ایران و ازبکستان را شتاب دهد.

او، سفر هیأت اقتصادی ازبکستان به شیراز را آغاز روندی جدید دانست و از برنامه‌ریزی برای بازدید هیأت مهمان از چهار کارخانه بزرگ استان خبر داد.

مرحله تازه روابط ایران و ازبکستان

مراد، معاون توسعه استاندار سرخان‌دریای ازبکستان نیز در این نشست با قدردانی از میزبانی فارس گفت: روابط رسمی و برنامه‌ریزی‌شده میان ایران و ازبکستان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

او با اشاره به سفر هیأت فارس به سرخان‌دریا در نوامبر ۲۰۲۵ افزود: اکنون هیأت تجاری ازبکستان در شیراز حضور دارد و امیدواریم این تعاملات به گسترش همکاری‌های اقتصادی منجر شود.

اعضای هیأت ازبکستان علاوه بر شرکت در نشست‌ها، از اماکن تاریخی شیراز و ظرفیت‌های اقتصادی استان بازدید کردند و علاقه‌مندی خود را برای ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌های تجاری دو استان اعلام نمودند.

توافق برای کشت فراسرزمینی

احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز از نهایی شدن توافق برای آغاز کشت فراسرزمینی در چهار هزار هکتار از اراضی سرخان‌دریا خبر داد و گفت: در سال نخست، تولید پنج هزار تن گندم، پنج هزار تن جو و بیست هزار تن ذرت پیش‌بینی شده است.

این نشست با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی فارس و اتاق بازرگانی سرخان‌دریای ازبکستان به پایان رسید. در بخش پایانی مراسم نیز هدایایی از جمله لباس سنتی و فاخر ازبکستان به استاندار فارس اهدا شد.