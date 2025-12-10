باشگاه خبرنگاران جوان - محسن برمهانی، معاون سیما از پشت صحنه سریال «کلانتری ۱۱» بازدید کرد و در این بازدید با قدردانی از عوامل تولید گفت: امشب توفیق حضور یافتیم به گروه تولید خداقوت بگوییم و از تلاشهای آنان در مسیر ساخت این مجموعه نمایشی تقدیر کنیم.
معاون سیما با معرفی این اثر به عنوان یکی از تولیدات خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ اعلام کرد: این مجموعه در رسته کارهای آپارتمانی قرار میگیرد؛ آثاری که در فضایی محدود و با تمرکز بر موقعیتهای روزمره ساخته میشوند.
وی افزود: به نظر میرسد این مجموعه یکی از نقاط بلوغ تولیدات آپارتمانی یا به تعبیر فرنگیها سیتکام در تلویزیون باشد و امیدواریم نظر مخاطبان نیز پس از تماشای اثر همین نگاه مثبت باشد.
برمهانی با اشاره به محور اصلی داستان گفت: این سریال در بستر روایی مرتبط با یک کلانتری ساخته شده است؛ فضایی که به دلیل ماهیت کاری و اجتماعی خود سرشار از رخدادهای روزانه است و همین اتفاقات متعدد، دستمایه مناسبی برای نویسندگان و سازندگان این مجموعه فراهم کرده است.
وی توضیح داد: در چنین محیطهایی هر روز اتفاقی تازه شکل میگیرد و همین ویژگی به تولید قصههای متنوع و اپیزودیک کمک کرده است.
برمهانی تأکید کرد: ما وظیفه خود میدانیم که به قشر خدوم، زحمتکش و اثرگذار پلیس بپردازیم و مسائل و چالشهایی را که آنان روزانه با آن مواجه هستند، برای مردم به تصویر بکشیم.
وی با اشاره به ساختار روایی سریال افزود: در هر قسمت یا هر دو قسمت شخصیتهایی وارد داستان میشوند و سپس از آن خارج میگردند، در حالی که چند شخصیت ثابت نیز در طول مجموعه حضور دارند و محور اصلی روایت را تشکیل میدهند.
معاون سیما اظهار کرد: این ساختار پویا باعث شده که قصه در هر بخش با اتفاقی تازه پیش برود و جذابیت لازم برای مخاطب حفظ شود.
در پایان این بازدید، معاون سیما با حضور در بخشهای مختلف دکور سریال، ضمن گفتوگو با عوامل پشت صحنه و بازیگران، از تلاشهای آنان تشکر کرد و بر استمرار حمایت از تولیدات جوانمحور، خلاق و مبتنی بر نیازهای روز جامعه در رسانه ملی تأکید کرد.
سریال تلویزیونی «کلانتری ۱۱» تولید خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ صدا وسیما است پس از پشت سر گذاشتن مراحل طولانی پژوهش، نگارش و تولید، در مرحله پس تولید قرار دارد.
فیلمنامه این مجموعه ۳۶ قسمتی، حاصل سه سال پژوهش و نگارش توسط محسن جهانی و گروه نویسندگان است که توانسته نگاهی چندوجهی و عمیق به مسائل روز جامعه داشته باشد.
پیشتولید این سریال، از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شد و حدود دو ماه و اندی به طول انجامید. تصویربرداری سریال از اوایل تیر ماه ۱۴۰۴ کلید خورد و با تداوم تصویربرداری تا آذر ماه، بیش از پنج ماه و نیم کار تولید اصلی به پایان رسید.
سریال در دو فصل که محمد اسفندیاری هدایت فصل اول را برعهده داشته و امین شجاعی نیز کارگردانی فصل دوم را برعهده داشته است تولید شده و تهیهکنندگی این پروژه را مجتبی خیاط احسانی و هاشم مسعودی بر عهده داشتهاند.
داستان سریال در لوکیشنی با نام «کلانتری ۱۱» در منطقه چهل رود که مکانی فرضی است میگذرد و فرمانده آن، سرگرد حسن جهانی، پلیسی با رویکردی اجتماعی است که با حساسیت و احساس مسئولیت، جلوی هرگونه آسیب به جان و مال مردم، اعم از مشکلات محیط زیست، کمبود آب، ساخت و سازهای غیرمجاز و مسائل ایمنی معادن را میگیرد. این سریال با بهرهگیری از حدود ۲۰۰ بازیگر، شامل چهرههای شناخته شده تلویزیونی، بازیگران رده دو و سه و همچنین معرفی استعدادهای تئاتر شهرستانها، یک کارگاه بزرگ استعدادیابی نیز محسوب میشود.
گفتنی است، در این بازدید محسن برمهانی (معاون سیما)، مجید اکبر شاهی (رئیس مرکز سیمرغ)، سعید سلطانی (مشاور اجرایی و مدیر دفتر معاون سیما)، علیرضا صباغ (سرپرست اداره کل مالی و اداری سیما)، رحیم لیوانی (مدیر دفتر فیلم نامه) و اسماعیل بهمن آبادی (مدیر کل خانه تولیدات جوان) در این دیدار حضور داشتند.