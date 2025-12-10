رئیس اتاق ایران با طرح درخواست تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی میان ایران و قزاقستان، بر ایجاد کانال سبز گمرکی میان دو کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در رأس یک هیات تجاری 100 نفره هم‌زمان با حضور رئیس‌جمهور در قزاقستان به آستانه سفر کرده است با مدیر اجرایی گمرک این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

حسن‌زاده با اشاره به علاقه‌مندی ایران برای توسعه روابط تجاری با قزاقستان، گفت: دو کشور ظرفیت‌های زیاد اقتصادی برای همکاری دارند اما حجم مراودات تجاری دو کشور رقم بسیار ناچیزی نسبت به این ظرفیت‌ها است. هدف ما از این سفر نزدیک‌تر شدن بخش‌های خصوصی دو کشور و توسعه روابط پایدار تجاری میان آن‌هاست.

او با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه‌های پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، معدن، کشاورزی، فناوری اطلاعات و دانش‌بنیان گفت: قزاقستان بیشتر محصولات صادراتی خود را به شکل خام صادر می‌کند در حالی که ایران تکنولوژی برای ایجاد ارزش افزوده محصولات خام به ویژه در بخش معدن دارد. همکاری دو کشور در این حوزه می‌تواند ارزش افزوده خوبی برای دو طرف داشته باشد. به عنوان مثال ایران تکنولوژی خوبی برای فرآوری مواد معدنی مانند روی، کبالت، و منگنز را دارد و همکاری در این حوزه می‌تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند.

حسن‌زاده با بیان اینکه ایران از واردات غلات قزاقستان برای بازار داخلی و همچنین ترانزیت این غلات به کشور ثالث استقبال می‌کند، تأکید کرد: موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا فرصت خوبی برای ایران و قزاقستان است. ایجاد مناطق آزاد ویژه دو کشور و توسعه همکاری در تجارت و سرمایه‌گذاری با توجه به تعرفه‌های صفر می‌تواند گشایش‌های خوبی در توسعه اقتصادی ایران و قزاقستان ایجاد کند.

رئیس اتاق ایران، گفت: ما انتظار داریم دولت قزاقستان هماهنگی‌های خود با دولت ایران را برای توسعه لجستیک و حمل‌ونقل ترکیبی به صورت راه‌آهن و دریایی افزایش دهد.

او ادامه داد: توسعه مشترک مسیر چین-قزاقستان- ترکمنستان -ایران و تنظیم نقشه راه برای توسعه مسیر راه‌آهن می‌تواند برای دو کشور مفید باشد. سازمان‌دهی حمل‌ونقل در راه‌آهن و تأمین واگن، بررسی امکان افزایش پروازها بین دو کشو با هدف افزایش ارتباطات بیشتر می‌تواند به توسعه همکاری‌ها منجر شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه فعالان اقتصادی ایران علاقه‌مند هستند در شرایط قانونی شفاف در پروژه‌های بزرگ قزاقستان سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند، ادامه داد: انتظار داریم در گمرک قزاقستان تبادل الکترونیکی گمرکی و سایر اسناد با ایران مورد توجه قرار بگیرد. درخواست ما این است که برخی تبعیض‌های غیرمنصفانه در تعرفه‌های گمرکی در مورد ایران مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با ابراز امیدواری برای رفع موانعی که در مسیر تعرفه‌های حمل‌ونقل حاده‌ای ریلی و سایر برنامه‌های گمرک وجود دارد، گفت: انتظار داریم کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان و اوراسیا برای توسعه برنامه‌های اقتصادی دو کشور ایجاد شود.

مهدی حیدری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران نیز با بیان اینکه چارچوب همکاری مشترک خوبی بین دو کشور وجود دارد، ادامه داد: ما توافقنامه‌های ممانعت از مالیات مضاعف و همکاری گمرکی و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک را امضا کردیم و این‌ها پایه‌های همکاری‌های مشترک از نظر حقوقی هستند.

او با اشاره به محصور بودن قزاقستان در خشکی، افزود: آماده هستیم مسیر دستیابی به آب‌های آزاد و خلیج‌فارس را برای قزاقستان فراهم کنیم و همکاری‌های مشترک خوبی در این زمینه می‌تواند رقم بخورد. ما از حضور سرمایه‌گذاران قزاق در ایران استقبال می‌کنیم.

حیدری تأکید کرد: نقشه راه تجارت بین دو کشور برای رسیدن به هدف‌گذاری حجم مبادلات 3 میلیارد دلار نیازمند حضور جدی بخش خصوصی دو طرف است. در حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی، توریسم درمانی و تجهیزات پزشکی فرصت‌های خوبی برای همکاری داریم.

اورازوف، مدیر اجرایی گمرک قزاقستان، نیز گفت: تعمیق روابط گمرکی ایران و قزاقستان برای ما اهمیت زیادی دارد. در ۱۰ماه گذشته ایران بیست و هشتمین کشور در تجارت با قزاقستان است. حجم مبادلات کالا میان دو کشور ۳۵۶ میلیون دلار است و نشانگر افزایش ۳۲ درصدی این مبادلات نسبت به سال گذشته است.

او ادامه داد: با تلاش‌های مشترک دو کشور می‌توانیم همکاری بین خدمات گمرکی ایران و قزاقستان را به سطح جدیدی ببریم تا تجارت تسهیل شده و روابط اقتصادی دو کشور را توسعه دهیم.

او ادامه داد: ما از پیشنهاد توسعه مسیر چین- قزاقستان- ترکمنستان -ایران استقبال کرده و تلاش می‌کنیم همکاری خود را در این حوزه افزایش دهیم. قزاقستان از حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در حوزه لجستیکی استقبال می‌کند.

او گفت: عملیات گمرکی دیجیتال برای دو طرف مطلوب خواهد بود. در زمینه دیجیتالی کردن امور گمرک حاضر هستیم به طور مشترک آن را با ایران پیش ببریم.