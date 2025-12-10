باشگاه خبرنگاران جوان - سید کامل تقوینژاد با بیان اینکه در گذشته انواع مختلف سفرهای استانی و شروع پروژهها بدون توجیه کافی صورت میگرفت، اظهار کرد: با توجه به وضعیت بودجه و داراییهای کشور، شروع پروژههای جدید بدون تأمین مالی مناسب، ممکن بود به درازا بینجامد. هماکنون نیز با حجم انبوهی از پروژههای نیمهتمام مواجهیم که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه با روند و بودجه فعلی تا ۳۰ سال دیگر هم به پایان نخواهند رسید.
دبیر هیأت دولت تصریح کرد: دکتر پزشکیان اعتقاد راسخی دارند که باید از شروع پروژههای فاقد توجیه اقتصادی، مالی و فنی خودداری کنیم و بر اساس دیدگاه کارشناسان و جمعبندی دستگاههای اجرایی استانها و معاونت اجرایی ریاست جمهوری، منابع را به اتمام پروژههای موجود یا بخشهای اولویتدار تزریق کنیم. به همین دلیل بیشتر پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند، مورد توجه قرار میگیرند.
وی دیگر محور اصلی دولت را توجه به مشارکت مردم و حضور بخش اقتصادی عنوان کرد و گفت: تأکید رئیسجمهور بر این است که با مشارکت مردم، تزریق منابع و جهتدهی تسهیلات بانکی به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و مؤثر در رشد اقتصادی، از بخش خصوصی حمایت و استفاده شود.
تقوینژاد با اشاره به آغاز «نهضت عدالت آموزشی» توسط رئیسجمهور، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مشارکت مردم و دولت، بخش وسیعی از مدارسی که در گذشته فاقد استاندارد بودند، امروز به بهرهبرداری رسیده است.
وی معیشت را مهمترین کلیدواژه مورد توجه رئیسجمهور پزشکیان خواند و افزود: عدالت، اعم از اقتصادی و اجتماعی نیز محور توجه ایشان است. اعتقاد رئیسجمهور بر این است که در هر تصمیمی، باید پیوست عدالت، معیشت و رسیدگی به مناطق محروم با تکیه بر استعدادهای همان مناطق، مورد توجه قرار گیرد.
