دبیر هیأت دولت با اشاره به رویکرد کابینه رئیس‌جمهور پزشکیان، شفافیت، صداقت و پرهیز از اقدامات نمایشی فاقد اثر ملموس بر زندگی مردم را از ویژگی‌های بارز رئیس‌جمهور و دولت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه در گذشته انواع مختلف سفر‌های استانی و شروع پروژه‌ها بدون توجیه کافی صورت می‌گرفت، اظهار کرد: با توجه به وضعیت بودجه و دارایی‌های کشور، شروع پروژه‌های جدید بدون تأمین مالی مناسب، ممکن بود به درازا بینجامد. هم‌اکنون نیز با حجم انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام مواجهیم که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه با روند و بودجه فعلی تا ۳۰ سال دیگر هم به پایان نخواهند رسید.

دبیر هیأت دولت تصریح کرد: دکتر پزشکیان اعتقاد راسخی دارند که باید از شروع پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، مالی و فنی خودداری کنیم و بر اساس دیدگاه کارشناسان و جمع‌بندی دستگاه‌های اجرایی استان‌ها و معاونت اجرایی ریاست جمهوری، منابع را به اتمام پروژه‌های موجود یا بخش‌های اولویت‌دار تزریق کنیم. به همین دلیل بیشتر پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی دیگر محور اصلی دولت را توجه به مشارکت مردم و حضور بخش اقتصادی عنوان کرد و گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر این است که با مشارکت مردم، تزریق منابع و جهت‌دهی تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده، اشتغال‌زا و مؤثر در رشد اقتصادی، از بخش خصوصی حمایت و استفاده شود.

تقوی‌نژاد با اشاره به آغاز «نهضت عدالت آموزشی» توسط رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مشارکت مردم و دولت، بخش وسیعی از مدارسی که در گذشته فاقد استاندارد بودند، امروز به بهره‌برداری رسیده است.

وی معیشت را مهم‌ترین کلیدواژه مورد توجه رئیس‌جمهور پزشکیان خواند و افزود: عدالت، اعم از اقتصادی و اجتماعی نیز محور توجه ایشان است. اعتقاد رئیس‌جمهور بر این است که در هر تصمیمی، باید پیوست عدالت، معیشت و رسیدگی به مناطق محروم با تکیه بر استعداد‌های همان مناطق، مورد توجه قرار گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت 

برچسب ها: دولت چهاردهم ، پروژه‌های نیمه‌تمام
خبرهای مرتبط
بهروز آذر: مسیر پیشرفت ایران بدون حضور هم‌زمان مردم امکان‌پذیر نیست
برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شود
در آیین نکوداشت روز جهانی داوطلب؛
عذرخواهی عارف به خاطر مشکلات معیشتی/ دولت به مطالبات به حقِ مردم پاسخ درخور می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عاملان سقوط بشار اسد از ایران برای ایجاد امنیت در سوریه دعوت کرده‌اند/ پاسخی به درخواست جولانی برای برقراری ارتباط ندادیم
عملیات گسترده هوایی نیروی هوافضای سپاه برای بارور سازی ابر‌ها
رئیس‌جمهوری مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان را ابلاغ کرد
پزشکیان: اقدام آمریکا درمورد ونزوئلا، بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهان است
عراقچی: ایران همیشه تکیه‌گاه برادران خود در شمال ارس بوده است
توقیف یک شناور خارجی متخلف در خلیج فارس
پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد
عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
دریادار سیاری: سربازان اساس کار انجام مأموریت‌های ارتش هستند
پزشکیان وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد
آخرین اخبار
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی زندان‌های گرجستان به کشور 
وزیر دفاع: محدودیتی برای پیشرفت زنان ما وجود ندارد
عملیات گسترده هوایی نیروی هوافضای سپاه برای بارور سازی ابر‌ها
توقیف یک شناور خارجی متخلف در خلیج فارس
پزشکیان وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد
برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
امسال ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه به «سربازان ماهر» پیش بینی شده است
پزشکیان: نباید بی‌جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد/ ضرورت ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی
قالیباف: لایحه حمایت از زنان نباید معطل بماند
پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد
عراقچی: ایران همیشه تکیه‌گاه برادران خود در شمال ارس بوده است
طحان‌نظیف: قانون اساسی دارای دستاورد‌هایی بی‌سابقه در تاریخ کشور است
پزشکیان: اقدام آمریکا درمورد ونزوئلا، بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهان است
پزشکیان: زنان سازندگان کشور و آینده هستند
دریادار سیاری: سربازان اساس کار انجام مأموریت‌های ارتش هستند
رئیس‌جمهوری مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان را ابلاغ کرد
خانه قانون در خراسان شمالی تشکیل می‌شود/ تاکید بر حل مسئله آب و کشاورزی از طریق هوش‌ مصنوعی
انتشار اسامی دستگاه‌های «حساب‌نداده» در تفریغ بودجه ۱۴۰۳
عاملان سقوط بشار اسد از ایران برای ایجاد امنیت در سوریه دعوت کرده‌اند/ پاسخی به درخواست جولانی برای برقراری ارتباط ندادیم
معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار کرد
عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۹ آذر
سفیر ایران: جهان باید قاطعانه برای پایان نسل‌کشی اسرائیل و کرامت قربانیان اقدام کند
عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم
عراقچی در دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان، روابط دو ملت را تمدنی-تاریخی توصیف کرد
وزیرخارجه ایران بر تحکیم روابط با کشور‌های همسایه از جمله عربستان تاکید کرد