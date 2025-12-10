باشگاه خبرنگاران جوان - محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با آلومینیوم اراک اظهار داشت: این ۳ امتیاز برای ما ۳ امتیاز مهمی بود که توانستیم آن را به دست بیاوریم، فکر میکنم یکی از بهترین بازیهایی بود که سپاهان در چندسال اخیر در اراک انجام داده بود چرا که در اراک بازی کردن خیلی سخت است، موقعیتهای خیلی زیادی به دست آوردیم که متاسفانه از آنها به خوبی استفاده نکردیم.
او ادامه داد: در مقابل موقعیت خیلی خاصی به حریف ندادیم و روی ضربات سر در بحث دفاعی خیلی خوب بودیم، تا جایی که توانستیم فورواردهایشان را کنترل کردیم، در ضربات ایستگاهی خیلی خوب بودیم و به همان نسبت در موقعیتسازی از فضاها به خوبی استفاده کردیم.
نویدکیا تصریح کرد: موقعیتهای خیلی زیادی ایجاد کردیم که در کمتر بازی میتوانستیم این تعداد موقعیت ایجاد کنیم که متاسفانه از آنها استفاده نکردیم، اما در مجموع ۳ امتیاز بسیار خوبی بود که در آینده میتواند به ما کمک کند، از لحاظ روحیروانی شرایطمان بهتر شود که روندمان را همینطور ادامه دهیم و بازیهایمان را با همین شرایط پیش ببریم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص عملکرد دفاعی خاطرنشان کرد: همه کادرفنی من همه تلاششان را انجام میدهند، یکی از مسائلی که از روزهای اول من با آقای عقیلی و آقای پین در رابطه با آن صحبت میکردیم، بحث هجومی بود که من میخواستم تیم ما خوب باشد، اما متاسفانه سالهای گذشته این تجربه را داشتم که جاهایی ضدحملههای بدی میخوردم و خیلی درباره این موضوع بحث میکردیم. سعی میکنم از نظرات آقای عقیلی و آقای پین استفاده کنم تا بتوانیم موقعیتهای کمتری به حریفها بدهیم.
او ادامه داد: روزبهروز در این مسیر بهتر میشویم، اما نباید حواسممان پرت شود که فکر کنیم خیلی کار بزرگی انجام دادیم و باید بازی به بازی کارمان را انجام دهیم تا در نهایت به موفقیت برسیم.
نویدکیا در رابطه با توانایی حفظ قهرمانی در سال جاری بیان کرد: نمیدانم، موضوع اینجاست که باید هفته به هفته پیش برویم، فوتبال است و یک تیمی پایین میآید و یک تیمی بالا میرود، باید روندمان را همینگونه با کیفیت حفظ کنیم و روبهجلو برویم و امیدوار باشیم که در ادامه به قهرمانی برسیم، اما در رابطه با این مسائل صحبت کردن خیلی زود است و ما هنوز خیلی کار داریم.