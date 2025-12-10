سرمربی استقلال گفت: واقعا ناراحت هستم چرا که مستحق نتیجه بهتری بودیم، امروز نتیجه عادلانه نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری پس از تساوی مقابل ملوان گفت: شرایط باور کردنی نبود و بازی کردن در این زمین سخت است. نیمه اول خیلی خوب بود. فرصت ایجاد کردیم و درگیری خوبی داشتیم. از فرصت‌ها در نیمه اول استفاده نکردیم، در نیمه دوم فشار آوردند و توپ بلند زدند. یک شوت زدند و با یک فرصت گل زدند. عادلانه نبود، امیدوارم از این درس عبرت گرفته باشیم.

او با گلایه از داوری بیان کرد: به بازیکنانم افتخار می‌کنم، مخصوصا در نیمه اول جنگیدند. ناراحتی من این است که گل نزدیم. نمی‌دانم باید درباره چه صحبت کنم، در اروپا نقطه نظر خود را برای داوران می‌گویند. دفعه پیش با احترام گفتم و جریمه شدم. با احترام نظرم را گفتم. امیدوارم دوباره بررسی کنند و تجدید نظر کنند. بی‌احترامی نکردم، من همیشه به آنها تبریک گفتم. داوری قسمتی از بازی است، همه دیدید که به صورت شفاف خطا روی حردانی پنالتی بود. دوباره این اتفاق افتاد. همه دیدند و آن صحنه مشخص بود. واقعا ناراحت هستم چرا که مستحق چیز بیشتری بودیم. امروز نتیجه عادلانه نبود.

ساپینتو درباره فرصت سازی و عملکرد بد آزادی و جنپو بیان کرد: این نظر شخصی شماست. من به نظر شما احترام می‌گذارم و نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم. نازون مصدوم است، می‌توانست کمک کند و امیدوارم هر چه سریع‌تر برگردد. همه از مهاجمان ما انتظار دارند و فرصت زیادی داشتیم که گل بزنیم. باید بیشتر گل بزنیم، باید کار کنیم. بازیکنان رشد کنند و گل بزنند. به آنها کمک کنیم و اعتماد به نفس بدهیم. 

سرمربی استقلال درباره افت عملکرد یاسر آسانی عنوان کرد: او باهوش و باتجربه است. راه حل پیدا خواهد کرد، باید از فضا استفاده کنند و فرصت ایجاد کنند. برخی اوقات بازیکنان روحیه بالایی دارند، انتظار داریم بهترین عملکرد را داشته باشند چرا که به آنها باور داریم. امیدواریم دوباره به عملکرد خود برگردند.

ساپینتو درباره وضعیت جلال الدین ماشاریپوف گفت: ماشا اکنون در لیست ما نیست و در حال انجام کار‌های اداری آن هستیم. روز به روز بهتر می‌شود و همین گونه پیش برود به تیم اضافه می‌شود.

سرمربی استقلال درباره از دست دادن امتیازات اظهار کرد: واقعا خسته هستم و نمی‌توانم صحبت کنم. من فقط عدالت می‌خواهم. دوباره فرصت کسب سه امتیاز را از ما گرفتند. نمی‌دانم چگونه زندگی کنم با این موضوعات، از تیم حریف بهتر بودیم. روز مادر را به همه مردم تبریک می‌گویم.

بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
هنر فوتبال ایرانی؛
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
لیگ برتر فوتبال؛
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم
ادعای سایت ازبکستانی؛
جدایی ماشاریپوف از استقلال به خاطر جام جهانی؟
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۵ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
بنده خدا راست میگوید دو پنالتی نگرفتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
اگر دروازبان ملوان اشتباه نمی کرد گل نمی خورد دروازبان باید خارج میشد نیمه دوم ملوان بهتر بازی کرد
۰
۰
پاسخ دادن
