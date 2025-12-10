عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک گفت: امیدوارم بتوانم نماینده شایسته‌ای برای ورزش ایران و صدای ورزشکاران ایران و جهان باشم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثریا آقایی در نشست خبری شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر اظهار داشت: باعث افتخار من است که مسئولیت بزرگی بر عهده‌ام گذاشته شده و این موضوع را یک افتخار ملی برای خودم می‌دانم. به‌ویژه از این جهت خوشحال هستم که ورزشکاران دختر در این مسیر درخشیدند و دیدن موفقیت آنها برای من ارزشمند است. بسیار خوشحالم که در این شب عزیز در جمع شما حضور دارم و امیدوارم بتوانم نماینده شایسته‌ای برای ورزش ایران و صدای ورزشکاران ایران و جهان باشم.

وی در ادامه ضمن قدردانی از مسئولان ورزشی کشور گفت: از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک تشکر می‌کنم که حمایت‌های لازم را از ورزشکاران داشته‌اند.

عضو کمیسیون ورزشکاران IOC با اشاره به مسیر ورزشی خود تصریح کرد: من نخستین دختر المپیکی بدمینتون ایران بودم و حضورم در این جایگاه برای من فراتر از یک افتخار ساده است. زمانی که در المپیک به میدان رفتم، یک «غیرممکن» را ممکن کردم و همواره تلاش داشتم فراتر از یک ورزشکار ظاهر شوم.

آقایی در پایان خاطرنشان کرد: همیشه سعی کرده‌ام راه را برای جوانان باز کنم تا نسل‌های بعدی بتوانند این مسیر را ادامه دهند و با انگیزه بیشتری برای رسیدن به اهداف بزرگ حرکت کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: ثریا آقایی ، کمیته ملی المپیک ایران
