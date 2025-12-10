باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علینژاد در مورد انتخاب ثریا آقایی به عنوان عضو اصلی کمیته بینالمللی المپیک (IOC Member) گفت: باید بدانیم از امروز خانم ثریا آقایی نه فقط نماینده ایران در کمیته ملی المپیک بلکه نماینده کمیته بینالمللی المپیک در ورزش دنیاست. از امروز ایران بازیگر صحنه ورزش دنیا شد؛ چیزی که ما ۲۱ سال از آن بیبهره بودیم. در دورههای قبل لابیهای سیاسی زیادی انجام شد که این پست را گرفتیم و قبل از انقلاب هم برای برادر شاه لابیهای سیاسی انجام شد که آن سمت را گرفت، اما این بار با دیپلماسی ورزشی این سمت را گرفتیم.
او افزود: انتخاب خانم آقایی نشاندهنده این است که مجموعه کمیته ملی المپیک و ورزش ایران توجه ویژهای به دختران ایران دارد و افتخار میکند که امروز یک دختر ورزشکار پیشرو دیپلماسی ورزش ایران باشد. ما تلاش میکنیم که به ایشان کمک درستی بدهیم.