دبیرکل کمیته ملی المپیک در رابطه با سمت جهانی ثریا آقایی صحبت‌هایی مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد در مورد انتخاب ثریا آقایی به عنوان عضو اصلی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC Member) گفت: باید بدانیم از امروز خانم ثریا آقایی نه فقط نماینده ایران در کمیته ملی المپیک بلکه نماینده کمیته بین‌المللی المپیک در ورزش دنیاست. از امروز ایران بازیگر صحنه ورزش دنیا شد؛ چیزی که ما ۲۱ سال از آن بی‌بهره بودیم. در دوره‌های قبل لابی‌های سیاسی زیادی انجام شد که این پست را گرفتیم و قبل از انقلاب هم برای برادر شاه لابی‌های سیاسی انجام شد که آن سمت را گرفت، اما این بار با دیپلماسی ورزشی این سمت را گرفتیم.  

او افزود: انتخاب خانم آقایی نشان‌دهنده این است که مجموعه کمیته ملی المپیک و ورزش ایران توجه ویژه‌ای به دختران ایران دارد و افتخار می‌کند که امروز یک دختر ورزشکار پیشرو دیپلماسی ورزش ایران باشد. ما تلاش می‌کنیم که به ایشان کمک درستی بدهیم.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ایران ، مهدی علی نژاد
خبرهای مرتبط
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد
برگزار اولین نشست کمیته پارآسیایی شورای المپیک آسیا
پیام تبریک دنیامالی به ثریا آقایی پس از عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک
نشست سرپرستان بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶؛
بیش از ۳ هزار ورزشکار از کشور‌های مختلف در سانیا حضور خواهند داشت
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
علی‌نژاد: انتظار جدی از وزنه‌برداری در ناگویا داریم
به بهانه بزرگداشت روز دانشجو صورت گرفت؛
حضور علی نژاد در جمع دانشجویان علوم ورزش و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛
فرزانه فصیحی: هدفم کمک به ورزشکاران بخصوص بانوان است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
دو مدال طلای دختران وزنه‌بردار ایران در پاراآسیایی جوانان
آخرین اخبار
ساپینتو: نتیجه تساوی با ملوان عالی نبود/ فقط عدالت می‌خواهم
نویدکیا: ۳ امتیاز خیلی مهم را مقابل آلومینیوم کسب کردیم
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم
پایان کار تیم ملی هندبال زنان در قهرمانی جهان
پیروزی شاگردان عطایی مقابل شهرداری ارومیه؛ مهرگان در تهران باخت
فجر سپاسی ۱ - ۲ چادرملو/ شاگردان اخباری به رده چهارم صعود کردند + فیلم
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید
موی‌تای به فهرست بازی‌های مسترز ابوظبی ۲۰۲۶ اضافه شد
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
دنیامالی: نمی‌گذاریم کرسی ایران در مجامع جهانی خدشه‌دار شود/ به فیفا اعتراض کردیم
هت‌تریک طلایی پاراوزنه‌برداری با درخشش رشیدی
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
جدایی ماشاریپوف از استقلال به خاطر جام جهانی؟
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود
دو مدال طلای دختران وزنه‌بردار ایران در پاراآسیایی جوانان
۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال جریمه شدند
رافا مارکز سرمربی جدید تیم ملی مکزیک
خیز ارونوف برای یک رکورد
والیبال دانش آموزان جهان؛ صعود پسران ایران به جمع چهار تیم/ دختران باختند
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی