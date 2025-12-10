باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
این هدیه چقدر می‌ارزد؟ + فیلم

جواب‌های جالب مردم به سوال خبرنگار که برای روز زن چه هدیه‌ای به همسر یا مادرتان می‌دهید.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای روز زن، چه هدیه‌ای به همسر یا مادرتان می‌دهید؟ این سوال خبرنگار از مردم بود که البته جواب‌های جالبی داشت.

سورپرایز برای بانوان هوادار استقلال + فیلم

آماده سازی حرم رضوی برای میلاد حضرت زهرا (س) + فیلم

