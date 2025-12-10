جشن ازدواج به برکت میلاد بانوی بانوان جهان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0635\u062f \u0632\u0648\u062c \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0648\u0627\u062d\u062f \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u060c \u0634\u0628 \u062a\u0648\u0644\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0634\u0646 \u0639\u0642\u062f \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0648\u062c \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n