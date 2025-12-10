باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشن ازدواج به برکت میلاد بانوی بانوان جهان + فیلم

مراسم ازدواج بیش از صد زوج دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد زوج دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، شب تولد حضرت فاطمه زهرا (س) را برای جشن عقد انتخاب کردند. قرار است این زوج های جوان راهی سفر مشهد مقدس شوند.

مطالب مرتبط
جشن ازدواج به برکت میلاد بانوی بانوان جهان + فیلم
young journalists club

سورپرایز برای بانوان هوادار استقلال + فیلم

جشن ازدواج به برکت میلاد بانوی بانوان جهان + فیلم
young journalists club

آماده سازی حرم رضوی برای میلاد حضرت زهرا (س) + فیلم

جشن ازدواج به برکت میلاد بانوی بانوان جهان + فیلم
young journalists club

نسخه روز زن غربی برای بانوی مسلمان ایرانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
برخورد هواپیما با خودرو در اتوبان‌های آمریکا + فیلم
۱۹۱۹

برخورد هواپیما با خودرو در اتوبان‌های آمریکا + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
از پیام رزمایش ایران به اسرائیل تا اعترافات ترامپ به وضعیت بحرانی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه! + فیلم
۱۱۴۲

از پیام رزمایش ایران به اسرائیل تا اعترافات ترامپ به وضعیت بحرانی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه! + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم
۱۰۷۷

آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
قوانین راهنمایی و رانندگی که موتورسیکلت سواران باید رعایت کنند + فیلم
۱۰۶۲

قوانین راهنمایی و رانندگی که موتورسیکلت سواران باید رعایت کنند + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
ماجرای به شهادت رسیدن شهید علی تیزکار یکی از شهدای دفاع ۱۲ روزه + فیلم
۷۳۷

ماجرای به شهادت رسیدن شهید علی تیزکار یکی از شهدای دفاع ۱۲ روزه + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.