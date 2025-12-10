سرمربی ملوان پس از تساوی مقابل استقلال گفت: واقعیت این است که به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی پس از تساوی مقابل استقلال گفت: بازی بدی نبود در مجموع. استقلال در نیمه اول بعد از گل عملکرد بهتری داشت. به آنها فضا ندادیم ولی بعد از گل بهتر بودند. نیمه دوم کاملا دست ما بود و خیلی خوب شروع کردیم. بازیکنانم خوب کار کردند و در نهایت بازی مساوی شد. هر اتفاقی رخ می‌دهد برای بازی است، انتقام آدم را ضعیف می‌کند و به این موضوع فکر نکردیم. واقعیت این است که به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم.

او درباره تساوی برابر مدعیان و عملکرد داوری اظهار کرد: کار سختی است، اما نیت برد داشتیم که موفق نشدیم و امتیازات تقسیم شد. نظر داوران محترم است. مطمئنا فکر پشت بازی کردن ما است، استقلال پلن B داشت و عقب‌تر رفت و توپ را به ما داد تا در انتقال به ما ضربه بزند. خوب آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم نقاط ضعف و قوت آنها چیست. در نیمه دوم سمت چپ و راست آنها را کامل از کار انداختیم. استقلال در نیمه دوم موقعیت خاصی نداشت.

زارع در پایان بیان کرد: برای کنترل بازی آمده بودیم، اما نمی‌شود از دقیقه یک برابر استقلال در تهران کاملا هجومی بازی کنیم. در انتقال قدرت داشتند. نمی‌شود بالا رفت و پرس کرد و فضا را برای کوشکی و آسانی فراهم کرد. تجمع داشتیم که فضا را کم کنیم. کناره‌ها را دو بر یک کردیم که وینگر‌ها موفق نباشند. بعد از آن استقلال عقب رفت. در نیمه دوم داستان برگشت و ما بالاتر بازی کردیم. هوا خیلی خوب و تمیز بود و برای ما بد نبود، هر روز باران داریم و این برای ما بد نبود.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، مازیار زارع ، استقلال ، ملوان بندر انزلی
