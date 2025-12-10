باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام احمد دنیامالی پس از عضویت یک المپین ایرانی در کمیته بینالمللی المپیک به شرح زیر است:
به نام خداوند دانا و توانا
کسب کرسی پراهمیت و ارزشمند عضویت در کمیته بینالمللی المپیک توسط بانوی شایسته کشورمان، سرکار خانم ثریا آقایی که پس از حضور در کمیسیون ورزشکاران محقق شد، افتخاری بزرگ برای ملت ایران، ورزش کشور و نشانی روشن از توانمندی، شایستگی و جایگاه روزافزون زنان ورزشکار کشورمان در عرصه جهانی است.
یکی از مهمترین دستاوردهای این عضویت، نمایش توانمندی، عزت، عفت و اقتدار زنان ورزشکار ایرانی به عنوان نمایندگان زنان ایران در سطح جهان است؛ این عضویت نشان میدهد که زنان ورزشکار کشورمان با شایستگی و تلاش مستمر خود، جایگاه و منزلت واقعی خود و زنان ایرانی را به جهانیان معرفی کردهاند و نمونهای درخشان از توانمندی فرهنگی و ورزشی کشور محسوب میشوند.
این موفقیت تاریخی که پس از بیش از دو دهه، بار دیگر جایگاه ایران را در میان اعضای مؤثر IOC تثبیت میکند، نتیجه شایستگی، پشتکار و شخصیت ارزشمند این بانوی المپین است؛ همچنین برنامهریزیها و پیگیریهای کمیته ملی المپیک در حمایت از نمایندگان کشورمان، نقش مهمی در طی شدن این مسیر داشته است.
با تبریک صمیمانه به این ورزشکار برومند، جامعه بزرگ ورزش کشور و مردم عزیز ایران، از تمامی کسانی که در مسیر بازگرداندن این کرسی ارزشمند و ارتقای جایگاه جهانی ورزش ایران نقش داشتهاند، صمیمانه تقدیر میکنم.
امید آنکه این موفقیت؛ فصل تازهای از دیپلماسی ورزش، توسعه حضور بانوان ایرانی در عرصههای بینالمللی و ثبت افتخارات ماندگار برای ایران عزیز باشد.