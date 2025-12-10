باشگاه خبرنگاران جوان - مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به آذرماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری آذر ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها