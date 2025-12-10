وزیر بهداشت تاکید کرد: نظام ارجاع باید به عنوان بنای محکم سلامت کشور توسعه پیدا کند تا خدمات سلامت با کیفیت ارائه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی امروز -چهارشنبه ۱۹ آذرماه- در جلسه هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با بیان اینکه این جلسه پایه‌های اجرای برنامه را شکل می‌دهد، افزود: هدف نظام ارجاع تنها کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه ایجاد عدالت، ارتقای کیفیت خدمات و احترام به بیمارانی است که دسترسی محدود به خدمات سلامت دارند.

وی تصریح کرد: اجرای نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ایجاد عدالت در ارائه خدمات و حفظ احترام بیماران به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی اجرا می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی برنامه، اظهار کرد: اجرای موفق نظام پزشکی خانواده مستلزم توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و نباید این ابعاد از برنامه جدا شود.

دکتر ظفرقندی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و فرهنگ‌سازی اجتماعی در کنار اجرای فنی برنامه ضروری است تا خدمات با رعایت حرمت بیماران و عدالت در سراسر کشور ارائه شود.

وی همچنین بر هماهنگی کامل بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمه‌ها، شبکه‌های بهداشت و سایر ذی‌نفعان برنامه تاکید کرد و افزود: شبکه‌ها، پزشکان و مراقبان سلامت باید با هم آشنا شده و توجیه شوند تا خدمات به نحو صحیح ارائه شود و انتقال بی‌مورد مسئولیت‌ها بین واحد‌ها رخ ندهد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: مسیر‌های ارتباطی مستقیم و کوتاه بین مسئولان اجرایی و معاونت‌ها ایجاد خواهد شد تا مشکلات عملیاتی و اجرایی سریع‌تر شناسایی و رفع شوند.

او افزود: با گذاشتن پایه‌های مستحکم در این مرحله، می‌توانیم برنامه را قدم به قدم و با اطمینان توسعه دهیم و عدالت و احترام به بیماران را در تمام مراحل تضمین کنیم.

وی بر اهمیت حمایت همگانی و همراهی مردم و مسئولان استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: هدف همه ما این است که خدمات سلامت با کیفیت، عادلانه و با احترام به بیماران به ویژه در مناطق محروم ارائه شود و نظام ارجاع به عنوان بنای محکم سلامت کشور توسعه یابد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزیر بهداشت ، خدمات سلامت
