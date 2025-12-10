تالاب پریشان با مشارکت مردم، نگاه کارشناسی و همکاری بین المللی قابل احیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نیکمرام فرماندار ویژه کازرون در جلسه کمیته محلی مدیریت تالاب پریشان با قدردانی از حضور فعال گروههای مردمی و مسئولان دستگاهها، اظهار کرد: تالاب پریشان تنها با مشارکت واقعی مردم، نگاه کارشناسی و تصمیمگیریهای هماهنگ قابل احیاست.
او با اشاره به حساسیت وضعیت تالاب پریشان، درخواست کرد: موضوع تالاب نباید در مشغلههای روزمره گم شود و جلساتی با فواصل کوتاهتر، در این خصوص برگزار شود.
اختیارات محدود؛ مانعی بر سر راه مدیریت موثر تالاب پریشان
نیکمرام با اشاره به حجم زیاد مطالبات مردمی پیرامون وضعیت تالاب، اضافه کرد: قصه تالاب پریشان، قصهای پرغصه شده است؛ مسئولیت داریم، اما اختیارات محدود است، این یکی از چالشهای اصلی مدیریت تالاب است.
او بیان کرد: از محیطزیست گرفته تا جهاد کشاورزی و منابع آب، همه احساس مسئولیت دارند، اما باید اختیارات اجرایی نیز تقویت شود تا تصمیمها نتیجه بدهد.
فرماندار ویژه کازرون با اشاره به پارادوکس موجود میان حفظ معیشت مردم و الزامات محیطزیستی، گفت: اگر بخواهیم تالاب احیا شود، باید معیشت مردم اطراف آن نیز تأمین شود.
او ادامه داد: نمیشود دامدار، کشاورز و خانوادهای که زندگیاش به این محدوده وابسته است را نادیده گرفت. از طرفی، اگر معیشت را رها کنیم، تالاب هم از بین میرود باید همهجانبه نگاه کرد.
نیکمرام با بیان اینکه برخی تصمیمها از سوی دستگاههای استانی یا ملی بدون لحاظ شرایط محلی گرفته میشود، افزود: شرایط کازرون و تالاب پریشان با بسیاری از نقاط دیگر متفاوت است. دستگاهها باید این تفاوتها را درک کنند. تصمیمی که در تهران گرفته میشود، لزوماً برای این منطقه جواب نمیدهد.
او همچنین از عملکرد برخی گروههای محیط زیستی تقدیر کرد و افزود: اعتراضها و انتقادهای شما نشانه احساس مسئولیت است. اگر بیتفاوت باشید، جای نگرانی دارد. باید کنار هم باشیم و همه جوانب را ببینیم.
فرماندار ویژه کازرون تأکید کرد: تخصیص ۵۰ میلیارد تومان و آغاز فعالیت گروه ژاپنی برای احیای تالاب یک اقدام بزرگ است.
او با بیان اینکه انتظار دارم دستگاهها این اقدامات را به مردم اطلاع دهند، تصریح کرد: مردم باید بدانند چه کارهایی در حال انجام است تا امید در جامعه تقویت شود.
طرح مشترک با کارشناسان ژاپنی امید به احیای تالاب پریشان را افزایش داده است
طباطبایی رئیس اداره تالابهای اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در این جلسه با اشاره به چالشهای خشکسالی، برداشت بیرویه و فشارهای انسانی بر تالاب پریشان، بر امید به احیای آن با همکاری دستگاهها و اجرای طرحهای علمی تأکید کرد.
او ادامه داد: طرح مشترک با گروه ژاپنی از شهریور وارد فاز اجرایی شده و شامل پایش دقیق، برنامهریزی مرحلهای و ارائه راهکارهای علمی برای احیای تالاب است.
طباطبایی همچنین بر ضرورت اجرای برنامه جامع مدیریت تالاب، بهروز رسانی سالانه آن و گزارشدهی پیشرفت اقدامات توسط همه دستگاهها تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت نقش جوامع محلی، تصریح کرد: کشاورزان، دامداران و ساکنان منطقه باید در تصمیمگیریها و اجرای طرحها مشارکت فعال داشته باشند تا اقدامات علمی و مدیریتی به نتیجه پایدار برسد.
تصمیمات جلسه کمیته مدیریت تالاب پریشان شامل تهیه آمار دقیق کشاورزی پیرامون تالاب، برگزاری جلسات با فواصل کوتاهتر، همکاری نزدیک با طرح دولت ژاپن و ارائه گزارش اقدامات آن، پیگیری حقآبه و اجرای سند مدیریت جامع تالاب توسط حفاظت محیط زیست استان، برگزاری شورای اداری شهرستان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره اقدامات احیای تالاب و تاثیر آن بر معیشت محلی بود.
جلسه کمیته محلی مدیریت تالاب پریشان با حضور طباطبایی رئیس اداره تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس، نیکمرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون، رؤسا و کارشناسان دستگاههای عضو، تشکلهای محیط زیستی و نمایندگان جوامع محلی برگزار شد.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.