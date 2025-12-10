باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با همراهی کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و فرشاد ابراهیم پور نورآبادی، عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در ادامه سفر خود به روسیه، (چهارشنبه ۱۹ آذر) در موسسه شرق‌‍شناسی حضور یافتند.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این نشست ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نشست و موسسه شرق‌شناسی و رئیس آن، افراد حاضر در جلسه و اعضای موسسه شرق‌شناسی را که در جهت شناختن و شناساندن ایران تلاش می‌کنند، به عنوان پل ارتباطی در روابط میان ایران و روسیه دانست.

وی با تاکید بر اهمیت نقش مجلس به ویژه نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران، حضور رئیس این کمیسیون به همراه نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در این نشست مغتنم شمرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه ضمن قدردانی از تلاش‌های ایران شناسان روسی از آنان به عنوان یک سرمایه بسیار مهم یاد کرد.

جلالی ضمن تاکید بر گسترش روابط بین دو کشور، امضای توافق جامع راهبردی میان ایران و فدراسیون روسیه در آغاز سال را در راستای توسعه روابط دوجانبه عنوان و تداوم دیدار‌ها میان رهبران و مدیران سطح بالا در کشور را نشانه جاری بودن روابط خوب میان دو کشور دانست.

سفیر جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: به زودی آقای پوتین و آقای پزشکیان در ترکمنستان با یکدیگر ملاقات خواهند کرد و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم هفته آینده عازم مسکو خواهد بود

علی اکبراف، رئیس موسسه شرق‌شناسی مسکو در ابتدای نشست ضمن تشکر از حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران در این نشست به اهمیت روابط فی مابین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تاکید کرد.

علی اکبراف گفت: در دوران گذر از سیستم تک قطبی جهانی به دنیای چندقطبی، وضعیت اتحاد‌ها و شراکت‌ها پیچیده‌تر شده و در این فضا، رابطه‌ای که مبتنی بر اتحاد و اعتماد بین دو کشور باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تقویت روابط بین المللی و تلاش برای رفع کلیشه‌های مخدوش کننده روابط دوجانبه، ایجاد روابط اعتمادساز را از جمله فعالیت‌های موسسه شرق‌شناسی را در حوزه بشردوستانه، خواند و در پایان از اقدامات شایان سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو برای ارتقای روابط دو کشور قدردانی کرد.

فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران از دیگر سخنرانان این نشست با بیان اینکه ایران‌شناسی مطالعه یک جغرافیای محدود نیست، اظهار داشت: این شاخه از دانش مطالعه یک روح شرقی زنده است که از آسیای میانه تا قفقاز و تا بین النهرین گسترش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مناسبات سیاسی شاید دچار فراز و فرود شود، اما مناسبات علمی و دانشگاهی پایدار خواهند ماند، تصریح کرد: ایران و روسیه صرفا دو همسایه نیستند بلکه دو تمدن دیرینه هستند که در حوزه‌های مختلفی مانند علم، عرفان و فرهنگ ریشه‌های مشترکی دارند.

ابراهیم پور ضمن تقدیر از تلاش‌های ایران شناسان از آنان به عنوان سفیران خاموش تمدن ایران یاد و ابراز امیدواری کرد که این فعالیت‌‎های علمی و فرهنگی میان دو کشور توسعه پیدا کند.

در ایران نشست جمعی از ایران شناسان برجسته ضمن ابراز خوشحالی از حضور اعضای مجلس شورای اسلامی ایران در این موسسه، نکاتی را در اهمیت بهبود روابط میان دو کشور از جمله نقش سفارت و شخص سفیر جمهوری اسلامی در گشایش فضا برای ایران شناسان و تسهیل تعامل و گفت‌و‌گو با ایرانیان تقدیر کردند.

آراباجان، ایران‌شناس روسی در این نشست ضمن اظهار تاسف از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک، قطعه شعری در مذمت این تجاوز غیر قانونی برای حضار قرائت کرد.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست نیز ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت عیسی (ع) به پیروان آیین مسیحی، با بیان اینکه همه پیامبران، پیام‌آوران صلح، دوستی و برابری هستند گفت: این رسالت در دنیای غرب کم رنگ شده و آنان دین را دستاویزی برای جنگ‌طلبی و زیاده‌خواهی تبدیل کرده‌اند.

عزیزی ضمن ابراز خوشحالی حضور در جمع ایران‌شناسان را از مهمترین برنامه‌های سفر خود دانست و از تلاش‌های ایران شناسان روسی به نیابت از مردم ایران برای معرفی ایران به مردم روسیه تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه به برکت دوراندیشی و اقدامات خوب رهبران دو کشور، روابط فی مابین دو کشور روابطی راهبردی است، افزود: در دنیایی که گرفتار یکجانبه گرایی و انحصارگرایی شده است، لازم است که آزادی خواهان و آزادی‌اندیشان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه را یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های عصر حاضر دانست و خاطرنشان کرد: محاصره غزه، حملات مکرر، نقض گسترده حقوق بشر و تخریب زیرساخت‌های حیاتی توسط این رژیم، هیچ توجیه اخلاقی و حقوقی ندارد.

عزیزی با بیان اینکه نگاه ما به شرق به ویژه به کشور دوست و متحد روسیه یک نگاه راهبردی و بلندمدت است، تاکید کرد: روابط ایران و روسیه در طول سالیان گذشته رو به گسترش بوده است و ما متحد استراتژیک یکدیگر بوده‌ایم؛ از این رو، مناسبات دو کشور، رابطه‌ای مقطعی و تاکتیکی نخواهد بود، چون هر دو کشور در موضوعات این چنینی، دارای راهبردی هماهنگ هستند.

وی افزود: تحولات سوریه و برخی تحولات غرب آسیا همگی حکایت از ضرورت و شناخت بیشتر ظرفیت‌های شرق است که البته منظور ما از شرق، فقط حوزه جغرافیایی نیست و اندیشه، نگاه و رویکرد نقش اصلی را ایفا می‌کند.

عزیزی با انتقاد از نگاهی که معتقد است دنیا یک دهکده است و یک کدخدا به نام آمریکا دارد، تصریح کرد: این نگاه باطل است و غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها باید بدانند که دولت‌ها آزاد و مستقل هستند. اقدامات ارزنده ایران‌شناسان برای شناخت یک کشور متمدن به اسم ایران در راستای همین اندیشه است و این اندیشه باید در جهان فراگیرتر شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ایران و روسیه فارغ از تحولات بین‌المللی و فشار‌هایی که بدخواهان علیه نزدیکی دو کشور اعمال می‌کنند، در مسیر توسعه و عمق‌بخشی به مناسبات گام بر می‌دارند، گفت: معاهده جامع مشارکت راهبردی ایران و روسیه یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب در جهت گسترش روابط دو کشور است که فرصت‌های مغتنمی را برای ایران و روسیه فراهم می‌کند.

در ادامه نشست از کتابی تحت عنوان «ایران و چالش‌های جهانی» با ویراستاری دونایوا یلنا، مسئول بخش خاورمیانه موسسه شرق‌شناسی رونمایی شد.

به گفته ویراستار کتاب، ایران و چالش‌های جهانی به بررسی مسایل ایران در بازه زمانی یک دهه اخیر می‌پردازد و در انتهای کتاب نیز ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، به ماجرای جنگ ۱۲ روزه نیز پرداخته است.

ایران و چالش‌های جهانی که به همت بخش خاورمیانه این موسسه به زبان روسی تدوین و چاپ شده، در این نشست به کتابخانه مجلس شورای اسلامی اهدا شد.