باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کرمان‌پور عصر چهارشنبه در افتتاحیه نشست مسوولان روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد افزود: آنچه صرف رسیدگی به تصادفات می‌شود، بیشتر از هزینه‌ای است که دولت برای حفظ سلامت مردم صرف می‌کند.

وی اضافه کرد: سال گذشته پویش «نه به تصادف» آغاز شد، اما امسال با دستور وزیر بهداشت، این پویش تبدیل به برنامه شد تا در کاهش تصادفات اثرگذار باشیم.

سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت ادامه داد: این وزارتخانه برای کاهش تصادفات که اولین عامل مرگ جوانان پنج تا ۳۰ ساله کشور است، عزم جدی‌تری دارد.

کرمان‌پور گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، تصادفات در کنار مواردی، چون سوءمصرف مواد، دیپلماسی سلامت، سلامت روان و بحران‌هایی مانند آنفولانزا، در ۱۴ محور فعالیت دولت چهاردهم قرار گرفته است.

وی افزود: سال گذشته وزارت بهداشت ۸۰۰ میلیون خدمت به مردم ارایه داده است، در کنار این حجم از خدمات، نقش روابط عمومی‌ها در حساس‌سازی مردم نسبت به معضل تصادفات که جمعیت جوان کشورمان به عنوان آینده سازان را تهدید می‌کند، کلیدی است.

سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی به چالش سالمندی و اشغال تخت‌های بیمارستانی توسط آنها اشاره و اضافه کرد: جامعه به سمت سالمندی پیش می‌رود، سالمندان ۲ تا سه برابر جوانان تخت بیمارستانی اشغال می‌کنند، لذا جلب مشارکت جوانان از طریق رویداد‌هایی مانند جشنواره عکس «ایران جوان» برای توجه به مسائل سلامت توسط وزارت بهداشت انجام شد.

کرمان‌پور اظهار کرد: ۲ سال قبل که دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه جشنواره عکس ایران جوان را برگزار کرد، ۳۰۰ عکاس در آن شرکت کردند و سه هزار اثر ارسال شد، اما در جشنواره امسال ۲ هزار و ۴۰۰ عکاس شرکت کردند و ۱۴ هزار اثر ارائه شد که بیشترین میزان عکس مربوط به سنین ۱۸ تا ۳۵ سال است. این به معنای توفیق در جلب مشارکت جوانان به عنوان هدف اصلی این جشنواره است.

وی به محور فعالیت دیگر وزارت بهداشتی مبنی بر دیپلماسی سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد سلامت، وزارت بهداشت موظف است بر اساس برنامه هفتم توسعه، حدود هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو درآمد ارزی از گردشگری سلامت و صادرات تجهیزات کسب کند، خوشبختانه خراسان رضوی در گردشگری سلامت به یک الگو در کشور تبدیل شده و باید این الگو به سایر استان‌ها تسری یابد.

سرپرست روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از طراحی نماد «سلامت ایران زمین» برای توسعه گردشگری سلامت در وزارت بهداشت خبر داد و اظهار کرد: بزودی از این نماد رونمایی خواهد شد.

مراسم پایانی این اجلاس و معرفی برگزیدگان جشنواره عکس ایران جوان ۲۰ آذرماه در تربت‌حیدریه برگزار می‌شود.