باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - جبار رحمانی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دسته‌بندی مطالبات دانشجویان گفت: «مطالبات دانشجویی در سه سطح قابل مشاهده است؛ نخست مطالبات مرتبط با مسائل سیاسی کشور، دوم مطالبات مربوط به مسائل عمومی، آسیب‌ها و چالش‌های جامعه، و سوم مطالبات درون‌دانشگاهی شامل امور علمی، فرهنگی و فضای دانشگاه.»

او افزود: «در هر سه سطح، دانشجو نشان می‌دهد نسبت به محیط پیرامونی خود ، چه در دانشگاه، چه در جامعه و چه در سطح بین‌الملل، حساس است. این حساسیت از روحیه جستجوگر، نقاد و حقیقت‌طلب دانشجو برمی‌خیزد و باعث می‌شود علاوه بر طرح پرسش، راهکار‌های خود را نیز ارائه دهد.»

رحمانی با بیان اینکه محور مشترک مطالبات دانشجویی، خواست یک ایران با کیفیت زندگی بهتر و توانمند در عرصه جهانی است، اظهار کرد: «این تصویرسازی که بین نسل جدید دانشجویان و نسل‌های گذشته شکاف جدی وجود دارد، دقیق نیست. هر نسل جدیدی طبیعتاً با نسل قبل تفاوت دارد، اما بخش زیادی از فرهنگ نسل جدید از خانواده‌های همان نسل‌های دهه ۵۰ و ۶۰ منتقل شده است. به همین دلیل تفاوت بنیادینی رخ نداده، هرچند تفاوت‌های موجود معنادار است.»

وی با اشاره به ویژگی‌های متمایز نسل جدید دانشجویان گفت: «نسل امروز به دلیل آشنایی عمیق‌تر با فضای مجازی، دسترسی گسترده‌تری به منابع علمی جهانی دارد و نمی‌توان هر موضوعی را به سادگی برای او تبیین کرد. علاوه بر دانش، بینش برای او اهمیت بیشتری دارد و انتظار دارد مطالب علمی با شیوه‌ای اقناعی ارائه شود. دیگر این‌گونه نیست که صرفاً به دلیل جایگاه فردی، سخن او بدون پرسش پذیرفته شود.»

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری فرهنگی وزارت علوم تأکید کرد: «منطق گفت‌و‌گو در نسل جدید و تنوع منابع دانشی که در اختیار دارد، نشان می‌دهد که فرآیند انتقال دانش و تخصص باید پویا، تعاملی و مبتنی بر گفت‌و‌گو باشد.»