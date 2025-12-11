روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر بارش‌های گسترده برف و باران در ۲۸ استان و تلاطم بازار ارز پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌های گسترده برف و باران در ۲۸ استان، تلاطم بازار ارز در سایه سیاست‌های مقطعی، رکود زیر پوست کارخانه‌ها و بازار برنج قربانی آمار و احتکار از عناوین روزنامه‌های امروز است.

 

 

جام جم

اطلاعات

وطن امروز

هم‌میهن

کیهان

همشهری

کار و کارگر

قدس

فرهیختگان

سیاست روز

خراسان

شرق

سازندگی

آرمان ملی

آرمان امروز

جمهوری اسلامی

اعتماد

ایران

چارسوق

جوان

خبر ورزشی

صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۲۰ آذر

فرهیختگان ورزشی

 


